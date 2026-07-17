CON GRAN PARTICIPACIÓN, AVANZAN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL RECESO INVERNAL EN RÍO GRANDE

Rio Grande 17/07/2026.- El Municipio de Río Grande dio inicio a la agenda de actividades organizada para las vacaciones de invierno. Durante la primera semana del receso, cientos de chicos y chicas, jóvenes, personas mayores y familias disfrutaron de propuestas recreativas, culturales, deportivas y tecnológicas que se desarrollaron en distintos espacios de la ciudad.

Las infancias participaron de «JugArte en Invierno» en la Biblioteca El Muelle, donde compartieron tardes de juegos, actividades recreativas y momentos de encuentro. En paralelo, el Espacio Tecnológico recibió a niños, niñas y jóvenes con una propuesta de invierno orientada a despertar el interés por la tecnología a través de experiencias de robótica, dibujo digital, programación y edición de videos.

Asimismo, Casa de Jóvenes abrió sus puertas con talleres y propuestas para adolescentes y adultos, entre ellas cocina recreativa, belleza, construcción de terrarios, composición musical, stretching y mindfulness. Mientras tanto, el Centro Cultural Alem fue escenario de distintas actividades artísticas y culturales, con talleres de guitarra, batería, piano, baile urbano, danzas árabes, manualidades y amigurumis destinados a infancias y adolescencias.

Las propuestas deportivas también convocaron a numerosas familias mediante las jornadas de «Tardes de juegos en familia», desarrolladas en los gimnasios y polideportivos municipales, donde vecinos y vecinas compartieron actividades recreativas, deportivas e integradoras. Por su parte, el Centro Municipal de Bienestar para las Personas Mayores «Papa Francisco» ofreció una amplia variedad de actividades físicas, artísticas, recreativas y de estimulación cognitiva, promoviendo espacios de bienestar, encuentro y participación para las personas mayores.

La gran convocatoria reafirma el compromiso del Municipio de generar espacios gratuitos, inclusivos y de calidad para que las familias riograndenses disfruten del receso invernal, fortaleciendo el acceso a propuestas que promueven el aprendizaje, la recreación y la vida en comunidad.

Las vacaciones de invierno continuarán con una nutrida agenda de actividades. En los próximos días seguirán desarrollándose las propuestas del Espacio Tecnológico, Casa de Jóvenes, el Centro Cultural Alem, «JugArte en Invierno», las jornadas deportivas en los polideportivos municipales y las actividades destinadas a las personas mayores.

Además, del 20 al 25 de julio, la Orquesta Kayén y la Banda Municipal de Música ofrecerán conciertos infantiles en la Casa de la Cultura, mientras que el 24 de julio se realizará una nueva noche de Milonga en el Centro Cultural Alem, con entrada libre y gratuita.

El Municipio invita a la comunidad a sumarse a las actividades que aún restan por desarrollarse para seguir disfrutando de las vacaciones de invierno en Río Grande.