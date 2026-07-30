COMENZÓ EL PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LAS PYMES DE TIERRA DEL FUEGO

Ushuaia 30/07/2026.- El proyecto “Patagonia Argentina: la eficiencia energética como estrategia de transición en las pymes”, cofinanciado por la Unión Europea (UE) y que es implementado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Fundación Bariloche, inició su etapa en la provincia de Tierra del Fuego.

“Hoy estamos dando un paso concreto hacia una nueva manera de pensar la competitividad de nuestras empresas, incorporando la eficiencia energética y el triple impacto para avanzar hacia un desarrollo más sostenible”, dijo la vicepresidenta de CAME, Claudia Fernandez.

En Casa de Gobierno y con la presencia de la Vicegobernadora y presidenta del poder legislativo en ejercicio del poder ejecutivo, Mónica Urquiza CAME, UE y Fundación Bariloche inauguraron la fase fueguina de la alianza tripartita que se propone – como ya se realizó en las provincias de Neuquén y Río Negro – seguir acercando herramientas a las pymes para mejorar su gestión energética, con reducción de costos, mejora de la competitividad y agregado de valor a partir de la adopción de una política que optimice el uso de recursos naturales e impacte positivamente en la comunidad de la Patagonia.

También estuvieron presentes durante el lanzamiento la Ministra de energía, Gabriela Castillo; la Secretaria de Industria provincial, Alejandra Man, la subsecretaria de energía eléctrica, Ariana Perez; el director del Departamento de Ambiente y Desarrollo de Fundación Bariloche, Daniel Bouille y la jefa de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la CAME, Micaela Tommasini, ambos coordinadores generales del proyecto.

El objetivo del proyecto es crear Redes de Aprendizaje (RdA) en gestión de la energía. Esta metodología permitirá promover, en las pymes del sector industrial y de los servicios, la gestión y el uso eficiente de los recursos mediante actividades de capacitación y el apoyo técnico de expertos internacionales. Además, estas acciones contribuirán a la capacitación de profesionales afines al sector energético a partir del dictado de talleres para gestores y auditores energéticos.

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas están perdiendo la posibilidad de alcanzar valores de ahorro energético que van del 10 al 25%. Esto se debe a causas como falta de acceso a la información o conocimiento sobre las oportunidades de mejora; falta de capacidades técnicas disponibles para gestionar correctamente la energía, y falta de recambio tecnológico e implementación de buenas prácticas de bajo o nulo costo en sus empresas.

Entre los beneficios que alcanzarán las empresas patagónicas se destacan: reducción de costos; mejoramiento de los procesos de producción y su competitividad; el acceso a nuevos mercados mejorando también el uso de los recursos naturales; impacto positivo en la cadena de valor con generación de más empleo y diversificación a actividades conexas, entre otras.

Cabe destacar que el proyecto tendrá una duración de 3 años y que en los próximos meses desembarcará en Santa Cruz y Chubut, junto al Bloque Patagónico de CAME, las federaciones y cámaras provinciales y pequeñas y medianas empresas de la región.