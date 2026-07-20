Castillo: De la transformación de la matriz energética a 11 hs sin luz en Ushuaia.

Tierra del Fuego 20/07/2026.- Luego de varias horas de trabajo ininterrumpido, personal técnico y operativo de la DPE logró restablecer el servicio eléctrico en la totalidad de los sectores afectados, tras una compleja intervención técnica sobre los sistemas de generación y distribución.

La interrupción del suministro se originó por el congelamiento del sistema de filtrado de aire de la usina, lo que provocó la salida de servicio de la turbina Rolls-Royce e impidió la puesta en marcha de los equipos de generación secundarios hasta tanto se normalizaran los sistemas auxiliares.

Cabe destacar que la central cuenta con sistemas de protección y equipamiento preparados para operar bajo condiciones de bajas temperaturas. No obstante, el descenso abrupto de la temperatura registrado durante la jornada generó una situación excepcional que afectó el funcionamiento del sistema de filtrado de aire, provocando la salida de servicio del equipo principal de generación.

Una vez superado ese inconveniente, al poner nuevamente en funcionamiento la turbina se detectó una falla en el sistema de protección del generador, que impedía sincronizar el equipo principal con los equipos secundarios y avanzar con la reposición del servicio. Esto demandó una intervención técnica para revisar y reemplazar componentes electrónicos, verificar sistemas mecánicos y cableados, y reprogramar las protecciones hasta restablecer la sincronización.

En paralelo, otros equipos trabajaron en la puesta en marcha de los grupos de generación secundarios, mientras cuadrillas operativas realizaron las maniobras necesarias sobre las redes de media tensión para restablecer el suministro de manera gradual y segura, priorizando los sectores esenciales hasta alcanzar la normalización total del servicio.

La DPE agradece la comprensión de los usuarios durante la interrupción del suministro y reafirma su compromiso de continuar trabajando para brindar un servicio eléctrico seguro y confiable para toda la comunidad.

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Los problemas de energía en Ushuaia no se solucionan y este sábado los capitalinos estuvieron 11 hs sin luz, generando quejas de todos los sectores y poniendo de manifiesto que durante 6 años de gobierno no se hizo nada desde la provincia, mas que emparchar viejos sistemas de generación.

con información de La Licuadora.