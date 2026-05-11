CASTILLO: “LA NUEVA USINA NOS VA A PERMITIR TRANSFORMAR LA MATRIZ DE GENERACIÓN DE USHUAIA”

Tierra del Fuego 11/05/2026.- La ministra de Energía de la provincia, Gabriela Castillo, recorrió los avances de obra de la nueva usina de Ushuaia, donde se llevan adelante trabajos de hormigonado en las bases estructurales de distintos sectores del predio.

“En Ushuaia estamos construyendo, paso a paso, lo que va a ser la nueva usina y la solución definitiva de la generación eléctrica para la ciudad, en el marco del convenio que tenemos con la firma de capitales chinos Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A. y el trabajo conjunto con Terra Ignis”, expresó Castillo.

La ministra recordó que antes del inicio de obra se trabajó durante cuatro meses en la compensación de suelo del predio, una superficie de cuatro hectáreas que anteriormente funcionaba como cantera de áridos.



En ese sentido, explicó que actualmente se avanza sobre tres sectores principales: la fundación del nuevo generador, la excavación destinada a la nueva cisterna y la sala de transformadores, donde se concretó el hormigonado de las zapatas y columnas de base.

Asimismo, precisó que el proyecto contempla la construcción de diez edificios, además de obras complementarias vinculadas al gasoducto y la conexión eléctrica con la usina actual.

“Esta nueva usina nos va a permitir transformar la matriz de generación y dar respuesta no solo a la demanda actual, sino también al crecimiento urbano y productivo de Ushuaia”, concluyó.