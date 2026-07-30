Campaña antiargentina: qué dice el DNU sobre las causales para expulsar extranjeros, que deberían aplicarle a Milei antes que a nadie.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, modifica los artículos 29, 62 y 63 de la Ley 25.871. Según el Poder Ejecutivo, el objetivo es reforzar las herramientas del Estado para proteger «al pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional» frente a conductas que considera incompatibles con la convivencia democrática.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que en los últimos años «han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional». A partir de ese diagnóstico, afirma que resulta necesario impedir el ingreso o la permanencia de extranjeros que hayan protagonizado ese tipo de acciones.

El DNU incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley de Migraciones que establece las siguientes causales para rechazar el ingreso de un extranjero al país:

Las mismas causales fueron incorporadas al artículo 62 de la ley, por lo que también podrán utilizarse para cancelar la residencia de un extranjero que ya se encuentre en el país. En esos casos, la normativa prevé la intimación a abandonar el territorio nacional o la expulsión, según las circunstancias particulares de cada caso.

Qué entiende el decreto por «agravios» contra los argentinos

El texto del DNU no establece un listado concreto de expresiones o conductas que constituyan un agravio contra los argentinos. En cambio, utiliza conceptos generales como «mensajes de odio», «actos de hostilidad y menosprecio», «incitación a la violencia» y «ultraje a los símbolos patrios».

Esto implica que la norma no define ejemplos específicos de qué expresiones quedarían alcanzadas, por lo que su aplicación dependerá de la interpretación que realicen las autoridades migratorias y, eventualmente, de la revisión judicial.

Al mismo tiempo, el decreto incorpora una cláusula que busca preservar la libertad de expresión. En ese sentido, aclara que no podrán ser consideradas causales de inadmisión o expulsión las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas, siempre que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional.

El vergonzoso mensaje de la Oficina del Presidente

COMUNICADO OFICIAL

OFICINA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios.

Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país.

Javier G. Milei

Presidente de la Nación

AQUÍ TE MOSTRAMOS SOLO ALGUNOS DE LOS INSULTOS Y ATAQUES DE HISTERIA DE JAVIER MILEI Y A QUIENES HAN IDO DIRIGIDOS, DENTRO Y FUIERA DEL PAIS.

Contra opositores políticos

“Sigan mintiendo manga de chorros, por eso tienen a su líder presa” (en referencia a Cristina Kirchner).

(en referencia a Cristina Kirchner). “La justicia social es un robo… manga de ladrones, delincuentes” .

. “Va a seguir presa porque es una chorra” .

. “Kukas, me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar”.

En discursos oficiales

“Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando caigan en la Justicia por mentirosos” .

. “¿Qué te pasa, Chilindrina Trotska? Dale, seguí llorando, Chilindrina” (dirigido a una legisladora opositora).

(dirigido a una legisladora opositora). “Ustedes son políticos corruptos que le venden favores a empresarios corruptos”.

Contra periodistas y críticos

“Soretes”, “hijos de puta”, “imbéciles”, “pelotudos”, “mierda” .

. “Parásitos mentales”, “orcos infumables” .

. “NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS BASURAS (90%)” (publicación en redes).

(publicación en redes). “Mandriles de las falsas comparaciones” (en referencia a periodistas críticos).

Categorías de insultos

Categoría Ejemplos usados por Milei Destinatarios principales Animalización Mandriles, orcos Militantes kirchneristas, periodistas Vulgaridad explícita Soretes, hijos de puta, pelotudos Periodistas críticos Estigmatización Chorros, kukas, casta Oposición política Repulsivo Basura, mierda, parásitos Opositores y prensa Ridiculización Chilindrina Trotska Legisladores opositores

Diplomático : Sus insultos a líderes extranjeros (ej. Lula Da Silva) han generado crisis bilaterales.

: Sus insultos a líderes extranjeros (ej. Lula Da Silva) han generado crisis bilaterales. Institucional : El uso sistemático de lenguaje violento erosiona la legitimidad presidencial y profundiza la polarización.

: El uso sistemático de lenguaje violento erosiona la legitimidad presidencial y profundiza la polarización. Internacional : Refuerza la percepción de Argentina como un país con tolerancia hacia discursos discriminatorios y agresivos.

: Refuerza la percepción de Argentina como un país con tolerancia hacia discursos discriminatorios y agresivos. Mediático: La confrontación constante con periodistas críticos alimenta un clima de hostilidad hacia la prensa.

En síntesis, Milei ha construido un estilo político basado en la agresión verbal y la vulgaridad, con frases que van desde la deshumanización (“mandriles”) hasta insultos directos (“soretes”, “chorros”), lo que ha tenido consecuencias políticas, diplomáticas y sociales de gran alcance.

Desde este medio rechazamos en todos sus términos esta gacetilla patetica, impune e irrespetuosa de la oficina del presidente por subestimar la inteligencia del pueblo en general y particular porque como trabajadores de un medio de comunicación nos hemo sentido agredidos en cientos de oportunidades y no callamos, ni lo haremos por mas decretos que emita este sujeto.

Con información de Ámbito y www.lalicuadoratdf.com.ar