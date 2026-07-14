Breve radiografía de la deuda pública: ¿el proceso de endeudamiento más veloz de la historia?

Argentina 14/07/2026.- La deuda bruta total argentina creció 29,3% en los últimos 29 meses, mientras que el stock ajustable por inflación se incrementó 179,8%. Solo en mayo de 2026 el Estado tuvo que afrontar pagos y refinanciamientos por USD 44.753 millones, un monto siete veces superior al que se pagaba a fines de 2023.

Las finanzas del Estado son materia de debate público y ocupan un lugar clave en las agendas informativas. Precisamente, la información clara sobre la situación real de financiamiento y endeudamiento argentino permite comprender la política económica de un gobierno, incluyendo sus orientaciones, aciertos y virtudes, así como también sus contradicciones.

A partir del análisis de datos del último informe de la Secretaría de Finanzas, se puede observar que desde diciembre de 2023 a mayo de 2026 se produjeron cambios tanto en el monto total de la deuda pública como en el tipo de deuda a la que se expone Argentina.

La deuda externa nunca dejó de crecer

La deuda bruta total de la Administración Central creció 29,3% en los últimos 29 meses. Al cierre de mayo de 2026, el stock de deuda alcanzó los USD 479.273 millones, lo que representa un incremento de USD 108.600 millones respecto a los USD 370.673 millones registrados al inicio de la gestión actual.

Esto significa que la deuda pública viene creciendo en torno a los USD 3.744 millones mes a mes. Desde 2003 hasta la actualidad, el promedio de endeudamiento por gobierno no había superado los USD 13.000 millones. Sin embargo, en los últimos 29 meses ese promedio se incrementó significativamente, pasando a USD 44.000 millones.

El cambio más significativo en estos años fue la pesificación de la deuda. Mientras que en diciembre de 2023 la deuda en pesos representaba apenas el 28% del total, hoy equivale al 50%. Por otro lado, la deuda en dólares bajó un 18,8% en términos absolutos, pasando de USD 216.397 millones a USD 175.717 millones.

Este aumento de la deuda en moneda local tiene una particularidad: gran parte está atada a la inflación. La ajustable por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) creció 179,8%. Esto significa que, aunque se deba en pesos, el monto sube automáticamente al ritmo de los precios.

Por último, se destaca el aumento de la deuda bajo legislación argentina, que creció un 42,2%, pasando de USD 222.005 millones a USD 315.624 millones. Su participación en el total subió del 60% al 66%. Al contrario, la deuda bajo legislación extranjera creció más moderadamente, un 10,1% (de USD 148.669 millones a USD 163.649 millones), y retrocedió del 40% al 34% del total.

Un mayo con vencimientos récord

Otra de las características del cambio de composición de la deuda pública es la reducción progresiva de los plazos de vencimiento. Actualmente se concentró una cantidad importante de vencimientos en horizontes temporales muy breves. Solo en mayo de 2026, el Estado tuvo que afrontar pagos y refinanciamientos por USD 44.753 millones, cifra que es siete veces superior a la que se pagaba a fines de 2023.

Casi la totalidad de estos pagos (el 95%) se realizó en moneda nacional y se destinó principalmente a títulos públicos (como los BONCER) y letras del Tesoro (LECAP). Esta dinámica obliga al Estado a una renovación constante de sus compromisos en el mercado local, lo que genera una presión financiera permanente.

Menos emisión del Central, más presión para el Tesoro

La emisión monetaria se redujo a la mitad en los últimos 29 meses: pasó de USD 868 millones en 2023 a USD 419 millones en mayo de 2026. La casi total clausura de la emisión monetaria como opción de financiamiento público convierte al mercado financiero local en un actor protagónico tanto para hacerse de flujos de dinero como para sostener la estabilidad financiera mediante la renovación mes a mes del stock de deuda en pesos.

Debido a que la deuda en moneda local creció un 128% en este período, el mercado doméstico se volvió el principal sostén del crédito público. Al estar el 66% de la deuda bajo legislación argentina, un retiro del financiamiento local afectaría a la mayor parte de la estructura de deuda del país.

La actual estrategia de financiamiento público se basa en una renovación permanente de deuda a muy corto plazo. Esta dinámica depende directamente de las acciones integradas de los inversores locales, ya que, si no renuevan, el Estado no tendría el dinero suficiente para cubrir los vencimientos del stock de deuda en pesos, que representa el 50% del total de la deuda en pago normal.

La deuda pública argentina viene atravesando una profunda transformación en los últimos tres años. Si bien se redujo moderadamente la exposición de las finanzas públicas a la deuda en dólares, la estrategia de política financiera creó un entorno de alta vulnerabilidad y de riesgo ante cualquier alteración de las expectativas de los actores económicos del mercado financiero local.

Las expectativas y el clima de confianza o de riesgo sobre la situación económica en general y financiera en particular son los que dan la sostenibilidad o la inestabilidad a todo el esquema de financiamiento público.

con información de El Auditor.