Brasil reduce el desempleo a mínimos históricos, mientras Argentina enfrenta un enfriamiento social

Rio Grande 31/07/2026.- El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) informó que el desempleo en Brasil cayó a un nuevo mínimo histórico, consolidando la política de crecimiento inclusivo impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El dato refleja un mercado laboral en expansión, con más empleo formal en la industria y los servicios, acompañado por una recuperación del consumo interno gracias al aumento del salario mínimo y la ampliación de programas sociales como Bolsa Familia.

En contraste, Argentina bajo la presidencia de Javier Milei atraviesa un escenario de estabilidad macroeconómica, pero con fuerte deterioro social. El desempleo se ubica en torno al 7,5%, con la destrucción de más de 350.000 puestos de trabajo en 2025, especialmente en la industria y la construcción. La confianza del consumidor cayó un 10% en apenas dos meses, mientras que la morosidad bancaria trepó al 6,4%, reflejando un crédito trabado y un consumo en retroceso.

Brasil : Lula apuesta a la redistribución y al fortalecimiento del mercado interno. La expansión del crédito, la baja morosidad bancaria y el crecimiento del empleo formal muestran que la estabilidad puede convivir con inclusión social.

: Lula apuesta a la redistribución y al fortalecimiento del mercado interno. La expansión del crédito, la baja morosidad bancaria y el crecimiento del empleo formal muestran que la estabilidad puede convivir con inclusión social. Argentina: Milei prioriza el equilibrio fiscal y la calma cambiaria. Sin embargo, el costo social es alto: recorte de subsidios, caída del consumo y aumento del desempleo. La recuperación es desigual, con sectores como agro y energía en crecimiento, pero con la mayoría de la población enfrentando estancamiento.

El contraste es evidente. Mientras Brasil exhibe un modelo de crecimiento inclusivo que combina estabilidad con políticas sociales expansivas, Argentina consolida un esquema de ajuste que estabiliza lo macro pero enfría lo cotidiano. Lula muestra que la estabilidad puede ser compatible con la inclusión, mientras Milei refuerza un relato de disciplina fiscal que se traduce en exclusión social.

Esta comparación revela dos caminos distintos en América del Sur: uno que busca ampliar derechos y otro que los restringe en nombre de la estabilidad.

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y AFP