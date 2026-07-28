ARRIBÓ EL BARCO CON LAS 6200 TONELADAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA NUEVA USINA DE USHUAIA

Ushuaia 28/07/2026.- Este lunes arribó al Puerto de Ushuaia el buque que transporta el equipamiento para la nueva usina termoeléctrica de la ciudad. La llegada de la embarcación constituye un hecho histórico para Tierra del Fuego, ya que marca el inicio de una de las etapas más trascendentes de una obra destinada a transformar el sistema energético de la capital fueguina.

El barco llegó con 6.200 toneladas de equipamiento distribuidas en 1.840 bultos que incluyen turbinas, generadores, transformadores, estructuras metálicas, contenedores y piezas de gran porte que serán trasladadas durante los próximos días hasta el predio donde se construye la nueva central. Debido a las dimensiones de la carga, el despliegue demandará un importante operativo logístico y de tránsito coordinado entre distintos organismos provinciales, municipales y empresas especializadas.

El presidente de Terra Ignis Energía S.A., Maximiliano Dalessio, calificó el momento como «un hecho histórico para la provincia» y aseguró que también representa «un hito de gestión muy importante y fundacional para Terra Ignis». En ese sentido, destacó el trabajo realizado por la empresa provincial durante los últimos meses para acompañar el proyecto. «Colaboramos con la empresa china en todos los trámites, autorizaciones y estudios de base que había que realizar para que hoy este barco esté llegando a Ushuaia. Después de varios meses de trabajo, estamos muy contentos de alcanzar este momento», expresó.



Por su parte, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, sostuvo que la llegada del buque materializa años de planificación y gestión. «Cuando empezamos con este sueño había una necesidad energética muy importante y teníamos la firme convicción de que debíamos concretarlo. Ver ingresar este barco con las 6.200 toneladas de equipamiento es un hito histórico para la provincia y el comienzo de una nueva etapa», afirmó.

Asimismo, la funcionaria remarcó que «cuando esta usina esté conectada a la red, Ushuaia empezará otra historia, con una generación principal y un sistema de respaldo que permitirá sostener el crecimiento de la ciudad y el desarrollo de nuevos proyectos por las próximas décadas».