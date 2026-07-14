Argentina y Tierra del Fuego: la desindustrialización prematura según Rodrik

Rio Grande 14/07/2026.- El economista de Harvard Dani Rodrik advierte que muchos países en desarrollo están perdiendo su base industrial demasiado pronto, antes de alcanzar niveles de ingreso que les permitan sostener un crecimiento sólido. Este fenómeno, llamado desindustrialización prematura, describe con precisión lo que ocurre hoy en Argentina y, de manera más aguda, en Tierra del Fuego.

Argentina: industria en retroceso

La participación de la industria en el empleo y el PBI cae desde hace años.

Las medidas de ajuste fiscal y apertura comercial del gobierno de Javier Milei aceleran el proceso: menos protección, más competencia externa y caída de la demanda interna.

aceleran el proceso: menos protección, más competencia externa y caída de la demanda interna. El resultado es un vaciamiento de empleo industrial y el traslado de trabajadores hacia servicios de baja productividad e informalidad.

Tierra del Fuego: caso emblemático

La provincia fueguina dependía de un régimen especial para sostener la producción electrónica y tecnológica.

Los recortes de transferencias nacionales y la reducción de beneficios fiscales ponen en riesgo ese esquema.

Empresas locales reducen personal y ajustan inversiones, mientras la economía provincial se vuelve más vulnerable.

El riesgo es que Tierra del Fuego se convierta en un ejemplo extremo de desindustrialización prematura: una región que pierde su industria antes de consolidar desarrollo y empleo estable.

Rodrik sostiene que la industria es clave porque combina productividad, empleo masivo y capacidad de exportación. Al perderla demasiado pronto, los países quedan atrapados en servicios informales y baja productividad. Argentina, con políticas de ajuste que debilitan aún más su base industrial, corre ese riesgo. Tierra del Fuego, enclave estratégico y dependiente de la industria, es el laboratorio más visible de este proceso.

La desindustrialización prematura no es solo un concepto académico, sino una realidad palpable en Argentina y Tierra del Fuego. Las medidas de Milei aceleran un proceso que limita el crecimiento, aumenta la desigualdad y debilita la soberanía productiva.

Quien es Dani Rodrik: