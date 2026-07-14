Argentina: industria en retroceso
- La participación de la industria en el empleo y el PBI cae desde hace años.
- Las medidas de ajuste fiscal y apertura comercial del gobierno de Javier Milei aceleran el proceso: menos protección, más competencia externa y caída de la demanda interna.
- El resultado es un vaciamiento de empleo industrial y el traslado de trabajadores hacia servicios de baja productividad e informalidad.
Tierra del Fuego: caso emblemático
- La provincia fueguina dependía de un régimen especial para sostener la producción electrónica y tecnológica.
- Los recortes de transferencias nacionales y la reducción de beneficios fiscales ponen en riesgo ese esquema.
- Empresas locales reducen personal y ajustan inversiones, mientras la economía provincial se vuelve más vulnerable.
- El riesgo es que Tierra del Fuego se convierta en un ejemplo extremo de desindustrialización prematura: una región que pierde su industria antes de consolidar desarrollo y empleo estable.
Rodrik sostiene que la industria es clave porque combina productividad, empleo masivo y capacidad de exportación. Al perderla demasiado pronto, los países quedan atrapados en servicios informales y baja productividad. Argentina, con políticas de ajuste que debilitan aún más su base industrial, corre ese riesgo. Tierra del Fuego, enclave estratégico y dependiente de la industria, es el laboratorio más visible de este proceso.
La desindustrialización prematura no es solo un concepto académico, sino una realidad palpable en Argentina y Tierra del Fuego. Las medidas de Milei aceleran un proceso que limita el crecimiento, aumenta la desigualdad y debilita la soberanía productiva.
Quien es Dani Rodrik:
- Nombre completo: Dani Rodrik
- Nacimiento: 14 de agosto de 1957, Estambul, Turquía
- Nacionalidad: Turca y estadounidense
- Formación académica:
- Harvard College: Licenciatura en Gobierno y Economía (1979, summa cum laude).
- Princeton University: Maestría en Administración Pública (1981, con distinción).
- Princeton University: Doctorado en Economía (1985).
- Trayectoria profesional:
- Harvard Kennedy School: Ford Foundation Professor of International Political Economy (actual).
- Institute for Advanced Study (Princeton): Albert O. Hirschman Professor (2013–2015).
- Columbia University: Profesor de Economía y Asuntos Internacionales (1992–1996).
- Harvard Kennedy School: Profesor asistente y asociado de Políticas Públicas (1985–1992).
- Áreas de investigación:
- Globalización y sus límites.
- Estrategias de crecimiento y desarrollo.
- Economía política internacional.
- Desindustrialización prematura y empleo.
- Publicaciones destacadas:
- Straight Talk on Trade (2017).
- Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science (2015).
- The Globalization Paradox (2011).
- One Economics, Many Recipes (2007).
- Premios y distinciones:
- Princess of Asturias Award for Social Sciences (2020).
- Albert O. Hirschman Prize (2007).
- Leontief Prize for Advancing the Frontiers of Economic Thought (2002).
- Reconocido por Prospect Magazine como uno de los “Top 50 Thinkers” (2019
- Es claramente mucho mas reconocido como economista que el genio del desarrollo con y sin dinero, que es record de endeudamiento de Argentina.
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar