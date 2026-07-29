Andrea Freites: La entrega de tierras en Tierra del Fuego: soberanía en riesgo bajo la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”

Río Grande, 29 de julio de 2026. El debate sobre la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada vuelve a encender las alarmas en Tierra del Fuego y en todo el país. Aunque el nombre sugiere protección, en realidad se trata de un proyecto que habilita la ampliación de la extensión de tierras disponibles para la compra, incluso por parte de extranjeros, poniendo en juego recursos estratégicos y la soberanía nacional. La diputada Freites en dialogo con Resumen Economico en Radio Provincia, lo sintetizó con claridad: “No importa el color político, se trata de ser argentino, defender la soberanía nacional y los recursos naturales”.

La diputada Andrea Freites recordó que ya fueron tres los intentos fallidos de aprobar la iniciativa, siendo el último el 16 de julio, cuando se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto, fecha en la que el oficialismo buscará nuevamente el quórum en el Senado. Desde su inicio, el proyecto sufrió 17 dictámenes y modificaciones, lo que refleja la resistencia y las tensiones políticas que genera.

Riesgo de extranjerización

Freites fue contundente: “No puede salir la entrega de tierras en zonas estratégicas y fronterizas para que las compren extranjeros”. El antecedente es alarmante: ya existen 13 millones de hectáreas en manos extranjeras en Argentina, muchas de ellas en la Patagonia, como en Santa Cruz, Chubut y Bariloche. En Tierra del Fuego, cada terreno vendido implica ceder soberanía en una provincia geopolíticamente clave, por su cercanía a la Antártida y al Atlántico Sur.

Avance del oficialismo sobre recursos estratégicos

La diputada advirtió que este proyecto se suma a otros impulsados por el gobierno nacional:

Modificación de la Ley de Glaciares

Super RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones)

(Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) Cambios en la Ley de Sociedades Comerciales

Todos ellos, según Freites, forman parte de una política que busca abrir el acceso de capitales extranjeros a los recursos naturales argentinos.

Venta de bienes del Estado

El fenómeno no se limita a tierras rurales. En el Boletín Oficial se publican constantemente ventas de predios urbanos y edificios públicos:

Estaciones de ferrocarril con hectáreas de terreno.

Sucursales del Banco Nación en lugares estratégicos.

Predios del INTA y del INTI.

Terrenos en Ushuaia y Río Grande subastados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Freites denunció que incluso durante el Mundial de fútbol, mientras la atención pública estaba en la selección, el gobierno avanzaba con la venta de terrenos nacionales.

La provincialización y el derecho sobre las tierras

La diputada recordó que la Ley 23.775 de Provincialización de Tierra del Fuego establece en su artículo 15 que las tierras no reservadas ni utilizadas por organismos nacionales debían pasar a la provincia. Sin embargo, la Nación nunca cumplió con ese traspaso en el plazo de tres años previsto. Hoy, predios que deberían ser provinciales aparecen en subastas nacionales, generando un conflicto legal y político.

La discusión sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada expone una contradicción central: bajo el discurso de proteger la propiedad, se habilita la venta indiscriminada de tierras estratégicas a extranjeros. En Tierra del Fuego, donde cada hectárea tiene un valor geopolítico incalculable, la iniciativa representa una amenaza directa a la soberanía argentina.

La diputada Freites lo sintetizó con claridad: “No importa el color político, se trata de ser argentino, defender la soberanía nacional y los recursos naturales”.