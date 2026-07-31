Adelantos de coparticipación: el relato libertario que convierte derechos en deuda

Rio Grande 31/07/2026,. El Gobierno nacional insiste en presentar los adelantos de coparticipación como un gesto de auxilio financiero hacia las provincias. Sin embargo, detrás de esa narrativa se esconde un mecanismo de vaciamiento que erosiona el federalismo y convierte derechos en deuda. Esta política económica es la que en gran medida ha destruido la economía de Tierra del Fuego y otras 18 provincias, sin dejar de lado los desmanejos locales y la opacidad con que se lleva adelante el manejo de fondos publicos.

Las provincias deberían recibir automáticamente recursos provenientes de:

Coparticipación federal

Impuesto a los combustibles

Subsidios al transporte

Incentivo docente

Fondos universitarios

La retención sistemática de estas partidas obliga a los gobernadores a aceptar adelantos que, en realidad, son su propio dinero prestado con intereses.

El relato libertario instala la idea de que la Nación “rescata” a las provincias. Pero la realidad es otra:

No son recursos adicionales , sino fondos que ya estaban previstos por ley.

, sino fondos que ya estaban previstos por ley. No representan ayuda , sino un mecanismo de disciplinamiento político.

, sino un mecanismo de disciplinamiento político. No solucionan el problema estructural , porque la raíz está en la retención sistemática de transferencias.

, porque la raíz está en la retención sistemática de transferencias.

Las implicancias de este relato



Dependencia política : los gobernadores quedan subordinados a la discrecionalidad del Ejecutivo nacional.

: los gobernadores quedan subordinados a la discrecionalidad del Ejecutivo nacional. Debilitamiento institucional : se erosiona la autonomía provincial y se refuerza el centralismo financiero.

: se erosiona la autonomía provincial y se refuerza el centralismo financiero. Narrativa engañosa: se presenta como “responsabilidad fiscal” lo que en realidad es un incumplimiento legal.

En definitiva, el relato libertario convierte un derecho en un favor y un incumplimiento en un supuesto gesto de responsabilidad. Es un doble discurso que asfixia a las provincias y degrada el federalismo argentino.