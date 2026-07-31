Adelantos de coparticipación: el relato libertario que convierte derechos en deuda

Las provincias deberían recibir automáticamente recursos provenientes de:
- Coparticipación federal
- Impuesto a los combustibles
- Subsidios al transporte
- Incentivo docente
- Fondos universitarios
La retención sistemática de estas partidas obliga a los gobernadores a aceptar adelantos que, en realidad, son su propio dinero prestado con intereses.
El relato libertario instala la idea de que la Nación “rescata” a las provincias. Pero la realidad es otra:
- No son recursos adicionales, sino fondos que ya estaban previstos por ley.
- No representan ayuda, sino un mecanismo de disciplinamiento político.
- No solucionan el problema estructural, porque la raíz está en la retención sistemática de transferencias.
- Las implicancias de este relato
- Dependencia política: los gobernadores quedan subordinados a la discrecionalidad del Ejecutivo nacional.
- Debilitamiento institucional: se erosiona la autonomía provincial y se refuerza el centralismo financiero.
- Narrativa engañosa: se presenta como “responsabilidad fiscal” lo que en realidad es un incumplimiento legal.
En definitiva, el relato libertario convierte un derecho en un favor y un incumplimiento en un supuesto gesto de responsabilidad. Es un doble discurso que asfixia a las provincias y degrada el federalismo argentino.