ACTIVÁ EL INVIERNO EN EL CEPLA SUMA UNA SEMANA MÁS DE PROPUESTAS PARA LAS ADOLESCENCIAS

Ushuaia 28/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, continúa llevando adelante Activá el Invierno en el CePLA-El Palomar, una propuesta gratuita destinada a las adolescencias que, debido a la extensión del receso escolar, continuará desarrollándose durante una semana más.

Durante las primeras dos semanas, las y los participantes disfrutaron de una amplia agenda de actividades recreativas, deportivas y de promoción de la salud. En articulación con el Instituto Municipal de Deportes se realizaron jornadas en la Cancha 4 Hugo Ítalo Favale y en el Microestadio José «Cochocho» Vargas. Asimismo, en el CePLA se desarrollaron espacios de encuentro, charlas sobre salud mental, juegos, torneos recreativos y un show de talentos que convocó a jóvenes de distintos barrios de la ciudad.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, afirmó que «en el contexto de la extensión del receso escolar por una semana más, desde el Municipio decidimos acompañar a las adolescencias y a sus familias con la continuidad de estas actividades gratuitas. Activá el Invierno se consolidó como un espacio donde las y los jóvenes encuentran propuestas recreativas, deportivas y de cuidado integral que fortalecen el encuentro, la participación y los vínculos comunitarios. Por eso resolvimos extender esta iniciativa una semana más para que más adolescentes puedan disfrutar de estos espacios».

Por su parte, la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Sabrina Marcucci, sostuvo que «continuar con esta propuesta significa seguir generando espacios saludables para las adolescencias, donde el juego, el deporte, la recreación y la promoción de la salud se integran para fortalecer el bienestar físico, emocional y social de las y los jóvenes. Estos espacios también permiten acompañar a las familias durante el receso escolar con actividades pensadas para el desarrollo integral de las adolescencias».

Durante esta semana adicional, el CePLA-El Palomar continuará ofreciendo nuevas actividades recreativas, deportivas y de integración, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de Ushuaia de acompañar a las adolescencias y a sus familias durante el receso escolar mediante propuestas gratuitas que promueven hábitos saludables, la participación, la inclusión y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.