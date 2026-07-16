ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA UN NUEVO ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PyMEs AGROALIMENTARIAS

Tierra del Fuego .- 16/07/2026.- La Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME del Ministerio de Producción y Ambiente invita a todas las empresas provinciales elaboradoras de alimentos o prestadoras de servicios que incluyan alimentos en sus procesos productivos a un encuentro virtual abierto, en el marco de la Segunda Edición del Programa «Implementación de Buenas Prácticas para la Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos (PDA) en PyMEs Agroalimentarias».

Se trata de la tercera convocatoria, luego de las dos capacitaciones llevadas a cabo en abril y junio. El taller se realizará el miércoles 22 de julio a las 15:30 horas, bajo la consigna «Del desperdicio a la oportunidad: experiencias de éxito en la cadena de valor». Será abierto y se desarrollará de manera virtual.

El Programa busca contribuir a la eficiencia productiva de las empresas participantes, reducir pérdidas y desperdicios de alimentos durante los procesos de elaboración, almacenamiento, procesamiento o transformación, distribución y/o comercialización, y fomentar el desarrollo del sector agroalimentario provincial en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En esta oportunidad, profesionales de la Consultora Vesicabiz brindarán un taller virtual de intercambio de experiencias entre las empresas beneficiarias del programa. También podrán participar organizaciones afines a la temática y actores de la sociedad civil, con el objetivo de dar a conocer las buenas prácticas implementadas y promover nuevas articulaciones para la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos.

Esta acción, junto con la asistencia técnica que reciben seis empresas locales a través del Programa, es financiada por el Consejo Federal de Inversiones y se alinea con la «Guía para PyMEs Agroalimentarias Sostenibles» y los requisitos internacionales de la norma FSSC 22000, impulsando prácticas innovadoras y sostenibles en la producción agroalimentaria.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario para recibir el enlace de acceso al taller:

https://forms.gle/uW9A1FMQsCj8N3MX9