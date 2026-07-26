A PARTIR DEL 27 DE JULIO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN REANUDA LA ENTREGA DE VIANDAS A BENEFICIARIOS DE COMEDORES ESCOLARES

Las familias podrán retirar las viandas en las instituciones educativas donde habitualmente reciben este beneficio, en el horario de 12 a 13 horas. La medida alcanza a toda la provincia.
En Ushuaia, los puntos de entrega serán el Jardín Maternal Veo Veo; las Escuelas Provinciales N° 1 «Domingo Faustino Sarmiento», N° 3 «Monseñor Fagnano», N° 6 «Provincia de Entre Ríos», N° 9 «Comandante Luis Piedra Buena», N° 13 «Almirante Guillermo Brown», N° 15 «Centenario de Ushuaia», N° 16 «Dr. Arturo Mateo Bas», N° 22 «Bahía Golondrina», N° 30 «Oshovia», N° 39 «Mirador del Olivia», N° 40 «María Elena Walsh» y N° 49 «44 Héroes del Submarino ARA San Juan»; el Colegio Técnico Provincial «Olga B. de Arko»; el Centro Polivalente de Arte de Ushuaia «Prof. Inés María Bustelo»; los Colegios Provinciales «Dr. José María Sobral», «Los Andes» y «Ernesto Sábato»; el Colegio Técnico Provincial de Educación Secundaria «Antonio Martín Marte»; la Escuela Especial N° 1 «Kayú Chénén»; el CAAD y el Departamento de Apoyo Las Bandurrias.
En Río Grande, las viandas podrán retirarse en las Escuelas Provinciales N° 2, 4, 7, 8, 10, 14, 19, 20, 21, 23, 32, 42, 44 y 46, además de la Escuela Especial N° 2.
En Tolhuin, la entrega se realizará en las Escuelas Provinciales N° 45 y N° 5.
Por otra parte, el Ministerio informó que las familias de la Escuela Provincial N° 49 de Puerto Almanza y de la Escuela Provincial N° 6 del Lago Escondido recibirán módulos alimentarios durante la semana. En estos casos, cada familia será contactada de manera directa para coordinar la modalidad de entrega.