A PARTIR DEL 27 DE JULIO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN REANUDA LA ENTREGA DE VIANDAS A BENEFICIARIOS DE COMEDORES ESCOLARES

Tierra del Fuego 26/07/2026.- El Ministerio de Educación de la Provincia informa que a partir del lunes 27 de julio se retomará la entrega de viandas destinadas a estudiantes beneficiarios del servicio de comedores escolares, en el marco de la extensión del receso invernal.

Las familias podrán retirar las viandas en las instituciones educativas donde habitualmente reciben este beneficio, en el horario de 12 a 13 horas. La medida alcanza a toda la provincia.

En Ushuaia, los puntos de entrega serán el Jardín Maternal Veo Veo; las Escuelas Provinciales N° 1 «Domingo Faustino Sarmiento», N° 3 «Monseñor Fagnano», N° 6 «Provincia de Entre Ríos», N° 9 «Comandante Luis Piedra Buena», N° 13 «Almirante Guillermo Brown», N° 15 «Centenario de Ushuaia», N° 16 «Dr. Arturo Mateo Bas», N° 22 «Bahía Golondrina», N° 30 «Oshovia», N° 39 «Mirador del Olivia», N° 40 «María Elena Walsh» y N° 49 «44 Héroes del Submarino ARA San Juan»; el Colegio Técnico Provincial «Olga B. de Arko»; el Centro Polivalente de Arte de Ushuaia «Prof. Inés María Bustelo»; los Colegios Provinciales «Dr. José María Sobral», «Los Andes» y «Ernesto Sábato»; el Colegio Técnico Provincial de Educación Secundaria «Antonio Martín Marte»; la Escuela Especial N° 1 «Kayú Chénén»; el CAAD y el Departamento de Apoyo Las Bandurrias.

En Río Grande, las viandas podrán retirarse en las Escuelas Provinciales N° 2, 4, 7, 8, 10, 14, 19, 20, 21, 23, 32, 42, 44 y 46, además de la Escuela Especial N° 2.

En Tolhuin, la entrega se realizará en las Escuelas Provinciales N° 45 y N° 5.

Por otra parte, el Ministerio informó que las familias de la Escuela Provincial N° 49 de Puerto Almanza y de la Escuela Provincial N° 6 del Lago Escondido recibirán módulos alimentarios durante la semana. En estos casos, cada familia será contactada de manera directa para coordinar la modalidad de entrega.