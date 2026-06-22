Zamora recibió a alumnos del CENT 35 en el Concejo Deliberante

Rio Grande 22/06/2026.- La Concejal del Movimiento Popular Fueguino, Guadalupe Zamora, mantuvo una reunión junto a alumnos de la Tecnicatura en Administración Pública del CENT N° 35, a fin de que los estudiantes conozcan las funciones de la institución y el proceso legislativo. “Conocer el cómo funciona el Estado es el primer paso para transformarlo y acercarlo a la gente”, afirmó Guadalupe Zamora

El encuentro se dio en la sala de comisiones de la Casa Legislativa, donde los alumnos pudieron dialogar e indagar sobre el funcionamiento del Poder Legislativo local, posteriormente recorrieron las instalaciones para conocer las distintas áreas de trabajo.

La concejal Zamora comentó que “durante el encuentro compartimos una charla sobre el funcionamiento del Estado, la división de poderes, las competencias del Concejo Deliberante y el recorrido que realiza un proyecto desde su presentación hasta su tratamiento y aprobación”.

Asimismo hizo hincapié en que “formarse para la función pública es mucho más que aprender normas y procedimientos, sino que es comprender que detrás de cada trámite, gestión o decisión hay vecinos que esperan ser escuchados y acompañados”.

En el mismo sentido, los alumnos dieron a conocer un trabajo que vienen desarrollando acerca de la promoción de políticas públicas de salud, puntualmente la concientización sobre la sífilis.

El Concejo Deliberante continúa abriendo sus puertas a la comunidad con el objetivo de fortalecer el vínculo con los vecinos y distintas instituciones de la comunidad.