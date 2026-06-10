Ushuaia 10/06/2026.- La Municipalidad de Ushuaia continúa fortaleciendo las políticas de economía circular mediante el trabajo articulado entre el Estado, las cooperativas y el sector privado.

> Ushuaia Prensa🎙️: VUOTO RECORRIÓ EL CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DESTACÓ EL IMPACTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN USHUAIA

La Municipalidad de Ushuaia continúa fortaleciendo las políticas de economía circular mediante el trabajo articulado entre el Estado, las cooperativas y el sector privado.

En ese marco, el intendente Walter Vuoto recorrió el Centro de Gestión Ambiental junto al secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra; integrantes de la Cooperativa K’aux; representantes de Coca-Cola Andina Argentina; autoridades provinciales vinculadas a las áreas de Producción, Ambiente e Industria; personal de la Aduana y miembros de distintas instituciones que acompañan el desarrollo de esta política ambiental.

Durante la visita se realizó la carga de los fardos de PET recuperados a través del sistema de separación y reciclado que impulsa la Municipalidad de Ushuaia junto a la Cooperativa K’aux, material que será trasladado al continente para su posterior transformación y reutilización en nuevos envases.

El intendente Walter Vuoto destacó que “estamos en el lugar donde se concreta un enorme trabajo de economía circular que la cooperativa viene desarrollando junto al Municipio desde hace más de diez años. Detrás de cada botella recuperada hay un esfuerzo enorme de los vecinos y vecinas que separan sus residuos, de las familias recuperadoras que trabajan diariamente y de muchas instituciones que acompañan este proceso”.

Asimismo, valoró la incorporación de Coca-Cola Andina a este circuito al señalar que “esta articulación viene a darle valor agregado a un trabajo que muchas veces no se ve. Hoy el PET recuperado tiene un destino concreto y demuestra que el sector público y el sector privado pueden trabajar juntos en políticas ambientales que generan resultados reales”.

Vuoto también remarcó que la iniciativa permite generar ingresos para las familias que integran la cooperativa, reducir el volumen de residuos destinados a disposición final y avanzar en nuevos proyectos vinculados al tratamiento de vidrio y neumáticos fuera de uso.

Por su parte, el secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, explicó que la actividad representó la concreción de un proceso integral de economía circular que comienza con la separación de residuos en origen por parte de la comunidad y continúa con la recolección, clasificación, acopio y acondicionamiento de los materiales reciclables.

“Hoy pudimos mostrar el cierre de ese círculo virtuoso que construimos entre distintas instituciones y empresas. El PET que los vecinos depositan en las campanas es recolectado por Agrotécnica Fueguina, trasladado al Centro de Gestión Ambiental, donde la Cooperativa K’aux realiza las tareas de clasificación, acondicionamiento y acopio para finalmente ser enviado al continente, donde será reutilizado como materia prima para nuevos productos”, señaló.

“Este trabajo conjunto entre el Municipio, la cooperativa, las empresas privadas y distintos organismos permitió concretar una política ambiental que transforma residuos en recursos, genera empleo y reduce el impacto ambiental en nuestra ciudad”, agregó.

Desde Coca-Cola Andina Argentina, Julieta Ramírez, integrante del equipo de Sustentabilidad, destacó la importancia de la alianza establecida con la Cooperativa K’aux y la Municipalidad de Ushuaia.

“Compramos el PET que recupera la cooperativa en articulación con el Municipio y aplicamos nuestra logística inversa para trasladarlo hasta Buenos Aires, donde es transformado en resina reciclada que luego utilizamos en nuestros envases. Esta iniciativa contribuye a reducir el impacto ambiental, evita el enterramiento de residuos y acompaña el desarrollo económico de quienes trabajan en la recuperación de materiales”, explicó.

La actividad contó además con la participación de representantes del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia, la Dirección Provincial de Industria y Comercio, la Aduana de Ushuaia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y distintas áreas municipales que intervienen en el desarrollo de las políticas de gestión integral de residuos.

La Municipalidad de Ushuaia reafirma así su compromiso con la promoción de políticas ambientales sostenibles, fortaleciendo la gestión integral de residuos y generando nuevas oportunidades de desarrollo para los trabajadores y trabajadoras de la economía circular.