VUOTO COMPARTIÓ UNA JORNADA DE ENCUENTRO, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA CON ADULTOS MAYORES

Ushuaia 12/06/2026.- El intendente Walter Vuoto compartió una jornada de encuentro, recreación y actividad física junto a adultos mayores que participan de las propuestas impulsadas por la Municipalidad de Ushuaia en la Cancha 4 del Polideportivo Municipal Hugo Ítalo Favale. De la actividad también participaron la secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, la jefa de Gabinete, Yésica Garay, y personal del área.

La iniciativa forma parte de las acciones que lleva adelante el Municipio para promover el bienestar integral de las personas mayores, mediante espacios de actividad física, recreación, socialización y contención que cuentan con una amplia participación de vecinos y vecinas de la ciudad.

En ese marco, la secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que “desde la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano llevamos adelante actividades destinadas a un acompañamiento integral de las personas mayores. Buscamos fomentar el cuidado de la salud, la actividad física y también generar espacios de encuentro y contención que tienen una gran convocatoria”.



La funcionaria explicó que alrededor de 90 adultos mayores, entre hombres y mujeres, participan regularmente de las distintas propuestas impulsadas por el Municipio. “Los martes realizamos actividades de baile y actividad física en el Cochocho Vargas, mientras que los jueves las jornadas se desarrollan de manera provisoria en la Cancha 4. Además, contamos con clases de aquagym y espacios de yoga en el Polo de Andorra”, detalló.

Asimismo, sostuvo que “creemos que es muy importante seguir acompañando y fomentando la actividad física y el cuidado de la salud en los adultos mayores. Son actividades que se viven con mucha alegría y que ofrecen diversas propuestas para compartir, fortaleciendo los vínculos y la integración”.

Finalmente, Maestro remarcó que “desde la gestión del intendente Walter Vuoto seguimos acompañando a nuestros adultos mayores, generando espacios de bienestar, recreación y socialización que contribuyen a mejorar su calidad de vida”.

Las actividades forman parte de una política permanente de acompañamiento a las personas mayores que impulsa la gestión municipal, promoviendo hábitos saludables, la participación comunitaria y el envejecimiento activo a través de propuestas que se desarrollan en distintos espacios de la ciudad.