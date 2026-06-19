Vocación de servicio y respeto a las leyes: Un agradecimiento necesario

Rio Grande 19/06/2026.- A los legisladores de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Es momento de hacer público nuestro más profundo agradecimiento a aquellos legisladores que, desde un primer momento, nos escucharon, interiorizaron de nuestra situación y comprendieron la historia detrás de la formación de la actual Policía Provincial. Gracias por defender, junto a nosotros, los derechos adquiridos históricamente por esta policía.

Por sobre todas las cosas, agradecemos que hayan dejado de lado las tan mencionadas «miserias políticas». En lugar de buscar quedar bien con el Poder Ejecutivo, priorizaron hacer respetar las leyes vigentes. Actos de coherencia como este son los que nos permiten seguir creyendo en que la política no es un trampolín económico, sino una verdadera vocación de servicio.

Queremos personalizar este reconocimiento en los integrantes de la Comisión N°6 sobre justicia y seguridad, especialmente en la figura de su Presidente Señora legisladora Natalia Gracianía, así como a los legisladores Señora Victoria Vuoto y Señor Pablo Villegas quienes a pesar de pertenecer a diferentes espacios políticos, se acercaron, dialogaron y acompañaron desde el primer momento a las 540 familias damnificadas.

Asimismo, hacemos extensivo el agradecimiento a todos los legisladores que el pasado 30 de abril, con su voto afirmativo, acompañaron la insistencia, sobre el veto del gobernador, logrando sancionar con fuerza de ley, quedando registrado bajo el número 1628; El reconocimiento a nuestros derechos, instruyendo al Poder Ejecutivo que restituya el pago a los policías provinciales que prestaron servicio en el territorio.

Esperamos, firmemente, que el Poder Ejecutivo esté a la altura de la madurez democrática demostrada por el cuerpo legislativo y comience, finalmente, a cumplir la ley.

Asociación de esposas/os, pensionadas/os y familiares de policías provinciales de origen territorial.