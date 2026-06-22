VECINOS Y VECINAS DISFRUTARON DE LA “NOCHE TROPICAL” EN EL CENTRO CULTURAL ESTHER FADUL

Ushuaia 22/06/2026.- En el marco de la Fiesta Nacional de la “Noche Más Larga” 2026, la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante en el Centro Cultural Esther Fadul la “Noche Tropical”.

La “Noche Tropical”, que marcó la anteúltima jornada del gran festejo popular, contó con las presentaciones musicales de DJ Fabi Rivero, Lauty y la Banda, Enfiesta2, Señora Cumbia, Zarpa2s, La Chance, Improvisa2, Banda Tempestad, Q’ Descontrol y Los Borbotones.

Como novedad, que se replicará en la Peña del día domingo, se realizó por primera vez en su historia la transmisión de la celebración vía stream en colaboración con las y los estudiantes de Medios Audiovisuales de la UNTDF. Acompañando al público, también estuvo presente la cantautora Soledad Pastorutti, quién visitó la ciudad como parte de la filmación de la serie documental “30 pueblos”, donde la artista recorre diversos lugares vinculados a su historia y su relación con la gente.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, explicó que “hemos vivido una jornada hermosa de esta Fiesta Nacional a pura música y baile junto a vecinos y vecinas, disfrutando del gran talento de nuestras y nuestros artistas fueguinos”.

Por su parte el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, que acompañó las actividades declaró que “estos espacios de participación resultan vitales para que los músicos fueguinos puedan mostrar su talento, proyectar su trabajo, fortalecer su trayectoria y consolidar el vínculo con el público local”.

“Esta Fiesta popular, que forma parte del calendario de Fiestas Nacionales Argentinas, se consolida año tras año como un espacio necesario para el fomento de la cultura fueguina” concluyó Becerra.