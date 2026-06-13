Uvas del Valle: Una empresa que jamas se dedico a la piscicultura, su área es la vitivinicultura

Rio Grande 13/06/2026.- “Esta inversión vuelve a respaldar el cambio en la ampliación de la matriz productiva, Uvas del Valle es una empresa importante que se abre a un mercado nuevo”, dijo el gobernador Gustavo Melella. Es cierto que es un mercado nuevo ya que Uvas del Valle es una empresa vitivinícola con sede en Cafayate provincia de Salta y no tiene antecedentes de producción acuícola o piscicultura, su modelo de negocios es cultivo de viñedos y elaboración de vinos.

El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, y la empresa Uvas del Valle S.A. firmaron una carta de intención con el objetivo de avanzar en el desarrollo de un proyecto de piscicultura en la provincia.

Uvas del Valle S.A. es una empresa agroindustrial argentina fundada en abril de 1998. Su sede central y principales viñedos se encuentran ubicados en Cafayate, en la provincia de Salta (dentro de los Valles Calchaquíes).

La compañía se especializa en la industria vitivinícola y agrícola.

Principales actividades de la empresa: