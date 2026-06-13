Uvas del Valle: Una empresa que jamas se dedico a la piscicultura, su área es la vitivinicultura

El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, y la empresa Uvas del Valle S.A. firmaron una carta de intención con el objetivo de avanzar en el desarrollo de un proyecto de piscicultura en la provincia.
Uvas del Valle S.A. es una empresa agroindustrial argentina fundada en abril de 1998. Su sede central y principales viñedos se encuentran ubicados en Cafayate, en la provincia de Salta (dentro de los Valles Calchaquíes).
La compañía se especializa en la industria vitivinícola y agrícola.
Principales actividades de la empresa:
- Cultivo de viñedos: Gestión de campos orientados a la producción de uvas de alta calidad.
- Elaboración de vinos: Producción de vinos (como tintos, Cabernet Sauvignon y Syrah), así como mostos.
- Comercio Exterior: Participación activa en las exportaciones de productos vitivinícolas del noroeste argentino.
- Agricultura orgánica: Posee certificaciones específicas en prácticas orgánicas para el cuidado del medio ambiente.
No, la empresa Uvas del Valle S.A. no tiene ni ha tenido relación con la piscicultura.
Su objeto social, infraestructura y operaciones comerciales están enfocados de manera exclusiva en el sector agroindustrial vitivinícola. Sus registros fiscales, comerciales y de certificación orgánica la vinculan únicamente a las siguientes actividades:
- Viticultura: El cultivo específico de vides para la producción de uvas finas.
- Enología y manufactura: La producción, fraccionamiento y guarda de vinos y mostos en la región de Cafayate, Salta.
- Servicios agrícolas: Soporte técnico de riego, injertos y labranza en viñedos.
Es habitual que se confunda debido a la similitud de nombres con otras razones sociales del sector pesquero o acuícola, o bien por cooperativas y empresas patagónicas orientadas a la trucha y el salmón (como Salmon Trout S.A. o firmas del Valle de Río Negro y Neuquén), pero operan en rubros e industrias completamente distantes.