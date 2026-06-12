USHUAIA SE PREPARA PARA VIVIR UN FIN DE SEMANA REPLETO DE PROPUESTAS POR LA FIESTA NACIONAL DE LA “NOCHE MÁS LARGA” 2026

La “Noche Más Larga” comenzará el día viernes 13 a las 19:30 horas con la Milonga en la Antigua Casa Beban, que incluirá una clase abierta del Taller Municipal de Tango y la presentación de Tango Tres, todo bajo la musicalización de Yamina Levina. Además, ese día a partir de las 18:00 hs se podrá visitar el Museo de la Ciudad.

El día sábado 14 a las 15:00 y 16:00 horas se realizará el Tour de Murales, que partirá desde la explanada de la Antigua Casa Beban e incluirá un recorrido visitando algunas de las piezas más icónicas de arte mural en la ciudad, también habrá una opción de tour pedestre. A las 18:00 horas en el mismo espacio, se presentará el Mapa de Murales, una pieza gráfica que exhibe las múltiples intervenciones artísticas a lo largo y ancho de la ciudad incluyendo las seis ediciones del EMUSH desde 2019 hasta la fecha, así como obras del Programa de Muralismo de la Municipalidad de Ushuaia y piezas en locales comerciales y realizadas por privados. En simultáneo en el Museo de la Ciudad-Casa Pena, volverá el Museo Abierto. Cerrando la noche del sábado 14, se realizará en el Medio Caño la Noche de Rock contando con las presentaciones de Jeeujeppen, Desdecero, F.U.R.I.A, RossMaision y los Sicarios del Rock, Grito Sagrado, Viejos Reyes y La Juntada Rock and Roll.

El día domingo 15 será el turno de la Tarde de las Infancias en el Centro Cultural Esther Fadul a partir de las 16:00 horas. Allí, se presentarán Sin Cordones, Cautivas de la danza, el Taller Municipal de Dibujo y estará presente el Rincón Gamer y la Kermesse “La vida es una sonrisa”. A las 18:00 horas en la Antigua Casa Beban, se realizará junto a la Biblioteca Popular Sarmiento el Café Literario, donde se presentarán piezas que evocan el invierno con autoría de escritoras y escritores fueguinos.

Concluyendo el fin de semana, el día lunes 15 en la Antigua Casa Beban se realizará un ciclo de Cine de Terror, contando con dos funciones del largometraje argentino “Aterrados” de Demián Rugna a las 20:00 horas y las 22:00 horas. A las 21:00 horas en el Centro Cultural Esther Fadul se presentará la Noche +60 que contará con el DJ Danni Morales, la Banda Municipal de Ushuaia y Talento Urbano, destinada a personas mayores de 60 años.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia, destacó que “nos pone muy contentos impulsar esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga, presentando las actividades de este primer fin de semana largo que, con una fuerte impronta de artistas fueguinos y fueguinas, presentará propuestas para todos los gustos y edades”.

“Desde el inicio de su gestión, el intendente Walter Vuoto ha puesto el foco en hacer crecer este gran festejo popular de todos los fueguinos y fueguinas, contando con múltiples noches, géneros y escenarios a lo largo y ancho de la ciudad. Esto habla de nuestro compromiso por seguir acompañando y fortaleciendo el arte y la cultura”.

Quiénes deseen conocer más sobre el cronograma de actividades de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga 2026, podrán visitar las redes sociales de la Municipalidad de Ushuaia y la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas en @UshuaiaMunicipalidad y @AmbienteCulturaEducacion.Ush.