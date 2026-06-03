USHUAIA: 80 años de valor y solidaridad de Bomberos Voluntarios de la capital fueguina

Ushuaia 03/06/2026.- Ushuaia, martes 2 de junio de 2026.- La Presidenta de la Legislatura fueguina, vicegobernadora Mónica Urquiza junto al legislador Luciano Selzer (LLA), acompañaron a la comunidad de los bomberos voluntarios de Ushuaia en la celebración por los 80 años de vida orgánica e institucional y del Día Nacional del Bombero. En el Cuartel General de la institución, Urquiza sostuvo que se trata de un momento “profundamente importante y emotivo” para toda Ushuaia.

Luego del ingreso de las banderas de ceremonias y de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Ushuaia, José Abdala y comandante General del Cuerpo Activo, Rodolfo Canseco, fueron los encargados de pronunciar palabras alusivas.

Posteriormente la comitiva de autoridades se trasladó a la plaza “Bomberos Voluntarios” ubicada frente al cuartel, donde colocaron una ofrenda floral ante el pie del monumento que rinde homenaje a esa fuerza.

En sus palabras, la Vicegobernadora ponderó el valor social de la existencia de los Bomberos Voluntarios de Ushuaia, ante las características urbanísticas y la delimitación geográfica de la ciudad. Asimismo resaltó “la vocación de servicio” que los destaca y la voluntad de ayudar a nuestra sociedad. En ese sentido expresó: “Mi profundo agradecimiento como Vicegobernadora y como vecina de nuestra ciudad, a la tarea que realizan todos los días”, todas las familias de los bomberos y bomberas. Durante el encuentro, hizo entrega de un reconocimiento a la Asociación Civil que nuclea y gestiona el Cuartel y sus diversas acciones institucionales.

Es dable recordar, que hoy dos de junio además de la fecha fundacional para las y los bomberos voluntarios de Ushuaia, en Argentina se conmemora el Día Nacional del Bombero. “El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) celebra un nuevo aniversario de una historia construida a partir del compromiso, la solidaridad, capacitación, profesionalismo y esfuerzo al servicio de sus comunidades”, señalaron desde la organización nacional.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) está compuesto por 66 mil hombres y mujeres que “prestan servicio de primera respuesta en el 80% del territorio nacional y brindan cobertura a más de 46 millones de argentinos”.

El inicio de la actividad bomberil argentina se remonta a 1884 cuando un ígneo en el barrio porteño de La Boca “movilizó a vecinos que, liderados por Tomás Liberti y su hijo”, los que organizaron una cadena humana para combatir las llamas. Esa acción social, espontánea y solidaria, dio origen al que se conoce como el primer cuartel de bomberos voluntarios del país y que significó la génesis de un movimiento representativo y que continúa en crecimiento.

Del acto que se concretó en el cuartel general de Magallanes y Don Bosco de Ushuaia, fueron partícipes funcionarios provinciales; autoridades municipales; Concejales; representantes de fuerzas de seguridad y familiares de la comunidad “bomberil” e invitados especiales.