TURBINA Y COMPONENTES DE LA NUEVA USINA PARA USHUAIA PARTEN DESDE CHINA HACIA LA PROVINCIA

Ushuaia 02/06/2026.- En el marco del trabajo en conjunto a partir del convenio entre Terra Ignis S.A. y la empresa de capitales chinos Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., está iniciándose el viaje de los diferentes componentes de la nueva Usina para Ushuaia desde China hacia Tierra del Fuego. El anuncio de la salida de los equipos desde China se había realizado para octubre de 2025, diciembre o enero de 2026, y lo realizó la entonces ministra de obras publicas Gabriela Castillo.

La ministra de Energía, Gabriela Castillo, al respecto remarcó que “continuamos con este paso a paso” y que “estamos trabajando en la ciudad de Ushuaia hasta el último minuto que podamos antes de que congele, en ir avanzando con las tareas de las fundaciones y el preparado para cuando lleguen los equipos”.

Agregó en este sentido que “mientras tanto en China esta iniciado el viaje vía marítima con todo el material de lo que son los distintos componentes de esta turbina de ciclo combinado para que arribe a Ushuaia”.

Los materiales parten del puerto de Yang Su. Desde allí, la embarcación va a estar en camino con un tiempo de viaje aproximado de dos meses hasta llegar al puerto de Ushuaia.

Finalmente, la funcionaria remarcó que “es una gran noticia, porque abre una nueva etapa, consolida este horizonte de trabajo conjunto para tener una nueva usina, que es la solución definitiva y que permite no solo cubrir la demanda actual, sino también pensar el horizonte de crecimiento de la ciudad de Ushuaia”.

Nota relacionada publicada por este medio en octubre de 2025 cuando se anunciaba la salida de los equipos de la usina de Ushuaia en noviembre de 2025, o diciembre o enero de ese año.

Fuente: www.lalicuadoratdf.coma.r