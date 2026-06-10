TRIQUINOSIS: LOS ANÁLISIS REALIZADOS EN UN COMERCIO INVESTIGADO DIERON RESULTADO NEGATIVO

Ushuaia 10/06/2026.- La Municipalidad de Ushuaia a través de la Dirección General de Industria Comercio y Bromatología dependiente de Jefatura de Gabinete, informó que los análisis realizados sobre muestras tomadas en un comercio involucrado en la investigación por un presunto brote de triquinosis arrojaron resultados negativos.

El director, Lic. Oscar Salgado, explicó que “a raíz del caso registrado días atrás en la ciudad donde hubo ocho personas afectadas por un brote de triquinosis, el Departamento de Epidemiología Zona Sur inició la investigación correspondiente, solicitando la intervención de esta Dirección para realizar la toma de muestras”.

En tanto, luego de realizar el procedimiento, “y haberlas enviado para su análisis al Laboratorio de Diagnóstico de Sanidad Animal de Río Grande, en la mañana de hoy fuimos notificados de que el resultado fue negativo”.

En ese marco, el funcionario destacó la importancia de “consumir productos que cuenten con los controles sanitarios correspondientes, provenientes de establecimientos habilitados, ya que luego de la faena pasan por mataderos oficiales o frigoríficos donde se realizan las pruebas de control necesarias y se garantiza su trazabilidad mediante el etiquetado correspondiente”.

Asimismo, Salgado insistió en recomendar a los vecinos y vecinas que “eviten consumir productos provenientes de la faena clandestina”, y recordó la importancia de realizar una correcta cocción de las carnes, donde es necesario llegar a los 70 grados de temperatura en el centro de la pieza para reducir riesgos sanitarios.

Desde el área municipal remarcaron la necesidad de adquirir alimentos en comercios habilitados y de respetar las medidas de prevención para resguardar la salud de la comunidad.