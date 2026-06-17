Tolhuin: más del 60% de los vecinos no paga impuestos y el municipio sobrevive con coparticipación

Tolhuín 17/06/2025.- En una entrevista con el contador Pereira Ramos, director contable del Concejo Deliberante de Tolhuin, se reveló una situación crítica en materia de recaudación: casi seis de cada diez contribuyentes no pagan impuestos inmobiliarios y siete de cada diez están en mora con el automotor.

Los números de la mora

Según el informe presentado por el Concejo, el 58,35% de los contribuyentes registra deuda en el impuesto inmobiliario y el 69,72% en el automotor. “Son cifras que en cualquier municipio serían catastróficas, y acá lo son, pero estaban ocultas hasta ahora”, señaló Pereira Ramos.

El funcionario explicó que durante años se reclamó al Ejecutivo municipal que presentara no solo los balances ejecutados, sino también la acreencia patrimonial respecto de los vecinos. “Hablar de ejecutado es hablar de finanzas; hablar de acreencia es hablar de patrimonio. Eso nunca se presentó”, remarcó.

Un municipio que vive de la coparticipación

Ante la consulta sobre cómo sobrevive el municipio en estas condiciones, Pereira Ramos fue contundente: “Tolhuin depende casi exclusivamente de los recursos coparticipables que provienen de Nación y Provincia. La recaudación propia, ajustada por inflación, muestra que en diez años no hubo avances”.

Además, criticó la falta de gestión administrativa: “Se justifican diciendo que trabajaban con Excel y que hubo abandono, pero ya llevan seis años de gestión. No puede ser que todavía se hable de desconocimiento. Propusimos un reempadronamiento para ordenar el universo de contribuyentes, pero no hubo respuesta”.

Cifras desactualizadas y deuda creciente

El informe oficial habla de una acreencia de apenas 46,47 millones de pesos, pero el contador advierte que el número está desactualizado: “Si solo se considera capital y no intereses, la cifra es irreal. La deuda acumulada es mucho mayor y no hay un plan de regularización”.

El Concejo Deliberante también denunció que recibe menos de la mitad de los fondos que le corresponden por ordenanza, lo que genera deuda con organismos como OCEF y la Caja de Previsión. Incluso se planteó un acuerdo para saldar obligaciones mediante la construcción de un edificio para OCEF, dejando al Concejo afuera.

Próximos pasos

El Concejo exige al municipio un plan de acción inmediato para consolidar las deudas y afrontar los compromisos. “No se puede seguir prestando servicios básicos con semejante nivel de mora y con un Concejo desfinanciado. La situación es grave y requiere medidas urgentes”, concluyó Pereira Ramos.