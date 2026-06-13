TIERRA DEL FUEGO Y UVAS DEL VALLE S.A EVALÚAN LA FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO DE PISCICULTURA EN LA PROVINCIA

Tierra del Fuego 13/06/2026.- El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, y la empresa Uvas del Valle S.A. firmaron una carta de intención con el objetivo de avanzar en el desarrollo de un proyecto de piscicultura en la provincia.

El documento constituye una manifestación formal de interés mutuo para iniciar los estudios correspondientes. El proceso de evaluación integral abarcará el análisis de múltiples variables fundamentales para la provincia.

Uvas del Valle S.A. es una empresa agrícola argentina con sede en Cafayate, Salta, dedicada a la producción de viñedos y agricultura orgánica.

“Esta inversión vuelve a respaldar el cambio en la ampliación de la matriz productiva, Uvas del Valle es una empresa importante que se abre a un mercado nuevo”, dijo el gobernador Gustavo Melella.

Y agregó: “Vienen otras empresas más, esto muestra que hay mucho interés. Es un eje que en algún momento fue demonizado por algún sector, pero que hoy cumple con los estándares más altos y productivos y que genera empleo”.

El subsecretario de coordinación de Pesca y Acuicultura de la provincia, Diego Marzioni, explicó por su parte que “es un proyecto ambicioso, ellos tienen un pedido de financiamiento al FAMP, con lo cual tienen una prefactibilidad también en desarrollo de ese tipo de inversiones”.

“Estamos trabajando en el encuadre técnico y en el encuadre territorial”, agregó.

Asimismo el funcionario subrayó que “ya tenemos cuatro cartas de intención con grupos empresarios, donde todos están mirando a la provincia para asentar proyectos productivos”.