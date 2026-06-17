TIERRA DEL FUEGO SE UBICA ENTRE LAS SIETE PROVINCIAS CON MAYOR MADUREZ EN SALUD DIGITAL DEL PAÍS

Tierra del Fuego 17/06/2026.- La provincia de Tierra del Fuego alcanzó uno de los mejores desempeños del país en materia de transformación digital aplicada a la salud, al ubicarse en el séptimo lugar a nivel nacional en el Mapa de Madurez de Salud Digital 2025, una evaluación impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación.

El resultado fue presentado durante la Connectathon Nacional de Salud Digital, un espacio de trabajo colaborativo que reunió a equipos técnicos y referentes de las 24 jurisdicciones argentinas con el objetivo de fortalecer la interoperabilidad, la integración de sistemas sanitarios y la modernización de los servicios de salud.

De acuerdo a los resultados preliminares de la evaluación, Tierra del Fuego obtuvo un índice de madurez digital de 1,9, posicionándose entre las jurisdicciones con mayores avances en la implementación de herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la calidad de atención, la gestión de la información sanitaria y el acceso de la población a los servicios de salud.

Entre las principales acciones desarrolladas por la provincia se destacan la consolidación de la Historia Clínica Digital Provincial, la integración de los sistemas de laboratorio, diagnóstico por imágenes y anatomía patológica, la implementación de servicios de interoperabilidad con plataformas provinciales y nacionales, el desarrollo del Portal Paciente TDF, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la capacitación permanente de los equipos de salud.

Desde la Subsecretaría de Calidad y Tecnologías de la Información destacaron que este posicionamiento refleja el trabajo sostenido que viene realizando la provincia para modernizar el sistema sanitario, incorporando nuevas herramientas digitales que permitan optimizar procesos, fortalecer la toma de decisiones y mejorar la experiencia de los usuarios dentro del sistema público de salud.

Asimismo, remarcaron que la participación en la Connectathon Nacional permitió intercambiar experiencias con otras jurisdicciones, validar avances técnicos y continuar fortaleciendo capacidades provinciales en materia de interoperabilidad sanitaria y gestión digital de la información.

Los resultados obtenidos representan además una oportunidad para continuar profundizando las políticas públicas vinculadas a la transformación digital, consolidando un modelo sanitario basado en la integración de sistemas, la innovación tecnológica y la mejora continua de los servicios.

En el ranking nacional de madurez digital, Tierra del Fuego se ubicó por detrás de La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Misiones y San Luis, consolidándose como una de las provincias con mayor desarrollo relativo en la materia.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la provincia continuará trabajando junto a Nación y al resto de las jurisdicciones para avanzar en nuevos desafíos vinculados a la historia clínica digital, la interoperabilidad de datos, la gestión inteligente de la información sanitaria y el desarrollo de servicios digitales centrados en las personas.