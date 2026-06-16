TIERRA DEL FUEGO MANTUVO UNA JORNADA DE TRABAJO CON INVERSORES EN NUEVA YORK

Tierra del Fuego 16/06/2026.- La provincia desplegó una agenda de promoción económica en Manhattan para fortalecer vínculos con inversores y explorar futuras alternativas de financiamiento internacional.

Una misión oficial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur desarrolló una jornada de trabajo en la ciudad de Nueva York con el objetivo de promover las oportunidades de inversión que ofrece el territorio y establecer vínculos con actores relevantes del mercado financiero internacional.

Durante el encuentro se expusieron los principales indicadores macroeconómicos de la provincia, las perspectivas de desarrollo de sectores estratégicos y los planes vinculados a un eventual regreso al mercado internacional de capitales. La apertura de la presentación estuvo encabezada por el gobernador Gustavo Melella y el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, quienes participaron de manera remota para brindar el marco institucional y estratégico de la iniciativa.

La exposición técnica, en principio estuvo a cargo del Ministro de Economía, luego fue el turno de la comitiva integrada por la ministra de Energía, Gabriela Castillo; el presidente del Banco de Tierra del Fuego, Adrián Cosentino; y el presidente de la empresa estatal Terra Ignis, Maximiliano Dalessio, quienes detallaron las fortalezas económicas de la provincia y las oportunidades de inversión en distintos sectores productivos.

La convocatoria reunió a un grupo diverso de inversores internacionales, entre ellos tenedores de bonos subnacionales y fondos especializados en energía, interesados en conocer el potencial de la matriz productiva fueguina y las perspectivas de crecimiento de la región austral.

Tras las presentaciones generales, la agenda continuó con una serie de reuniones bilaterales orientadas a profundizar el análisis de proyectos específicos. Según se informó, estos encuentros permitieron constatar un interés positivo por parte de la comunidad financiera internacional en la realidad económica y las oportunidades de desarrollo de Tierra del Fuego.

Este tipo de acciones buscan consolidar canales de financiamiento de largo plazo, fortalecer el posicionamiento de la provincia en los mercados globales de capitales y potenciar sectores estratégicos para el crecimiento económico regional.

La actividad en Manhattan formó parte de una agenda internacional más amplia que incluyó la participación previa de la delegación fueguina en la Global Energy Show de Canadá, considerada una de las principales ferias y conferencias energéticas de América del Norte. En ese ámbito se presentaron las oportunidades de inversión vinculadas al sector energético provincial y se destacó el rol estratégico de Terra Ignis en el desarrollo de los recursos locales.