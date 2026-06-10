TIERRA DEL FUEGO LIDERARÁ LA COMISIÓN DE GOBERNANZA DE DATOS Y TECNOLOGÍAS DEL CONSEJO FEDERAL PARA LA TRANSPARENCIA

Tierra del Fuego 10/06/2026.- Tierra del Fuego participó activamente de la 17° Asamblea General Ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia, realizada en la provincia de Chaco. En representación de la provincia estuvieron el secretario legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, y la secretaria de coordinación legal y técnica, Mariángeles Arroyo.

El encuentro se desarrolló bajo la modalidad que el Consejo adoptó recientemente: un foro abierto previo a la asamblea. En ese espacio, se expusieron los avances y nuevas modalidades aplicadas por distintas jurisdicciones, entre ellas Chaco, Corrientes y el municipio de Posadas. Allí, Fossatto ofició de moderador en la conferencia “Cómo gestionar con transparencia en tiempos de algoritmos”, dictada como clase magistral por Germán Stalker, investigador del CONICET y de la Universidad de San Andrés.

Posteriormente, en la asamblea ordinaria, se aprobó la planificación anual del Consejo Federal para la Transparencia y se definieron las comisiones de trabajo. Entre ellas, la comisión de Gobernanza de Datos y Tecnologías, Protección de Datos, fue modificada en su enfoque, y por unanimidad sus miembros eligieron como coordinador a Emiliano Fossatto.

Durante la asamblea, la delegación fueguina expuso sobre varias iniciativas provinciales: el programa “EstudIA con Malvinas”, la Ley de Transformación del Estado, la historia laboral, el acceso a la información pública, la protección de datos personales y Salud Digital. También se comentó el trabajo en “Ciudadano Digital” y la ley de ciberseguridad, ingresados por parte del Ejecutivo ante la Legislatura Provincial, proyectos que fueron considerados de gran relevancia por las demás jurisdicciones.

Otro punto destacado fue la ratificación de la vicepresidencia del Consejo Federal para la Transparencia en la provincia de Santa Fe, y la definición que la 18° Asamblea General Ordinaria se realice en Ushuaia los días 4, 5 y 6 de noviembre de este año. La reunión fueguina tendrá una particularidad: el primer día estará dedicado a un trabajo coordinado para la redacción de una Declaración Federal para la Transparencia en la Gestión Pública, que luego se leerá y debatirá en los días siguientes.

El secretario legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, expresó su satisfacción por los resultados del encuentro y destacó el rol que asumirá la provincia. “Es un honor haber sido elegido por unanimidad como coordinador de la comisión de Gobernanza de Datos y Tecnologías. Esto reconoce el trabajo que venimos haciendo desde Tierra del Fuego en materia de innovación, transparencia y gobierno abierto”.

“Además, ser sede de la próxima asamblea en noviembre es una gran oportunidad para mostrar nuestros avances y para que todas las jurisdicciones del país debatan un manifiesto federal sobre transparencia en los actos públicos. Vamos a trabajar junto a la Agencia de Innovación y con todas las provincias para que ese documento sea un hito” aseguró el Secretario Legal.

Asimismo, Fossatto destacó que “la exposición de nuestra Ley de Transformación del Estado y de ‘EstudIA con Malvinas’ generó mucho interés, porque vinculamos tecnología, memoria y gestión pública”.

Por su parte, la secretaria de coordinación legal y técnica, Mariángeles Arroyo, valoró positivamente el estado del acceso a la información pública en el país y el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública. “Se presentaron experiencias de otras jurisdicciones, en materia de acceso a la información e innovación, que refuerzan el camino por el cual la provincia, a través de la Agencia de Innovación viene recorriendo. Eso habla de una madurez creciente en la materia, en clave federal. Trabajo liderado por el Consejo Federal, actuando como un órgano de seguimiento y control, propiciando la publicación de índices de transparencia e intervenciones ante la falta de respuesta en las diferentes jurisdicciones que nuclea.”