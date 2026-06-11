TIERRA DEL FUEGO FORTALECE VÍNCULOS INTERNACIONALES EN UNO DE LOS PRINCIPALES CENTROS ENERGÉTICOS DEL MUNDO

Tierra del Fuego 11/06/2026.-La provincia de Tierra del Fuego participó de una recepción institucional encabezada por la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, en el marco de las actividades que se desarrollan durante el Global Energy Show 2026 en Calgary, Canadá.

La actividad reunió a representantes gubernamentales, líderes empresariales y delegaciones internacionales que participan de uno de los encuentros más importantes de la industria energética mundial, generando un espacio de intercambio y fortalecimiento de vínculos entre los distintos actores del sector.

En representación de la provincia participaron la ministra de Energía, Gabriela Castillo, quien integra la delegación fueguina que desarrolla en Canadá una agenda de promoción de inversiones y presentación de oportunidades vinculadas al desarrollo energético provincial.

La recepción fue encabezada por Danielle Smith, primera ministra de Alberta y máxima autoridad política de una de las regiones energéticas más importantes de América del Norte, reconocida por su liderazgo en la producción de petróleo y gas.

En ese marco, Castillo destacó la importancia de estos espacios de vinculación internacional al señalar que “permiten fortalecer vínculos institucionales, intercambiar experiencias con otros gobiernos y actores del sector, y seguir posicionando a Tierra del Fuego en la agenda energética global”.

La participación fueguina forma parte de la agenda internacional impulsada y financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo que seleccionó a Tierra del Fuego para integrar una misión orientada a promover inversiones, generar nuevas oportunidades de desarrollo y fortalecer la presencia de la provincia ante algunos de los principales actores de la industria energética mundial.

La delegación provincial viene desarrollando una intensa agenda de trabajo que incluye exposiciones ante inversores, reuniones con empresas del sector y encuentros institucionales destinados a presentar el potencial hidrocarburífero fueguino, las oportunidades de exploración y desarrollo, así como las iniciativas vinculadas a la transición energética.