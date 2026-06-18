TIERRA DEL FUEGO AVANZA EN OPORTUNIDADES DE INVERSIONES Y DESARROLLO ACUÍCOLA

Tierra del Fuego 18/06/2026.- El gobernador Gustavo Melella suscribió una carta de intención con la firma argentino canadiense Wanchese Cooke, con el objetivo de establecer un marco inicial de diálogo, intercambio técnico e institucional y evaluación de oportunidades de desarrollo acuícola en la provincia.

La iniciativa se enmarca en la política pública que impulsa Tierra del Fuego para promover una acuicultura sostenible, innovadora y generadora de valor agregado, en consonancia con el Plan de Desarrollo Acuícola provincial y la normativa vigente.

A través de este instrumento, ambas partes manifestaron su voluntad de avanzar en una agenda preliminar de trabajo destinada a relevar capacidades productivas, infraestructura disponible y alternativas de cooperación técnica que permitan analizar futuras inversiones y proyectos vinculados al desarrollo hidrobiológico y acuícola en el territorio fueguino.

La carta contempla además el intercambio de conocimientos, la transferencia tecnológica, la capacitación, la investigación aplicada y el fortalecimiento de capacidades locales, aspectos considerados estratégicos para consolidar una matriz productiva diversificada y sustentable.

En ese marco, el subsecretario de Coordinación Pesquera y Acuícola, Diego Marzioni, destacó que “la firma internacional manifestó su interés en analizar oportunidades de inversión en Tierra del Fuego a partir del nuevo marco normativo que regula la actividad acuícola en la provincia. En los últimos días, representantes de la compañía realizaron recorridas por distintos sectores marítimos y recursos hídricos continentales, con el objetivo de conocer las condiciones naturales y productivas del territorio fueguino”.

“La empresa valoró especialmente las características geográficas, ambientales y sanitarias de la provincia, aspectos considerados estratégicos para el desarrollo de proyectos acuícolas sustentables. En ese contexto, la firma de la carta de intención permitirá avanzar en una etapa de trabajo conjunto orientada al intercambio técnico y al análisis de futuras iniciativas de inversión, siempre bajo los criterios de sostenibilidad y resguardo ambiental establecidos por la legislación provincial”, agregó.

Marzioni remarcó además que “este nuevo interés empresarial se suma a otras iniciativas que vienen evaluando oportunidades de desarrollo en Tierra del Fuego. La provincia continúa consolidándose como un destino atractivo para inversiones vinculadas a la acuicultura, con el objetivo de generar nuevas fuentes de riqueza, ampliar la matriz productiva y promover empleo de calidad, garantizando al mismo tiempo la protección de los ecosistemas y el mantenimiento de los altos estándares sanitarios que caracterizan a la región”.

Del acto de firma participaron el gerente general y referente ejecutivo e institucional de las operaciones locales de Wanchese Argentina S.R.L., Pedro Bohnsdalen, Joel Richardson y Michael Szermeda, autoridades de la firma a nivel internacional; el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita; el secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto; la secretaria de Inversiones, Karina Fernández, el secretario de Comercio Internacional, Ariel Castiglione; el secretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Cantú y el subsecretario de Coordinación Pesquera y Acuícola, Diego Marzioni.