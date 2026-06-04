“Son graves mentiras”: Lechman negó que la Legislatura pase automáticamente a 19 miembros

Ushuaia 04/06/2026.- El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, salió a responder públicamente las declaraciones del gobernador Gustavo Melella sobre la integración futura de la Legislatura provincial. “Decir que si no hay reforma constitucional la Legislatura pasará automáticamente de 15 a 19 legisladores es una grave mentira a la sociedad. O no conoce la Constitución Provincial, lo cual también es gravísimo, o le está mintiendo deliberadamente a los fueguinos”, sostuvo el parlamentario.

En ese marco, Lechman aseguró que “son graves mentiras” las afirmaciones que indican que el próximo año la Legislatura provincial pasará automáticamente de 15 a 19 integrantes.

El legislador recordó la vigencia del artículo 89 de la Constitución Provincial y del artículo 33 de la Ley Electoral Provincial 201, normas que —según planteó— dejan en claro que cualquier ampliación de bancas requiere una ley especial y no opera de manera automática.

“El artículo 89 establece que la Legislatura se compone de quince legisladores y que el incremento puede darse cuando se superen los 150 mil habitantes, pero no de manera automática”, expresó.

La discusión política y jurídica gira sobre un punto central: el propio artículo 33 de la Ley Electoral Provincial establece expresamente que cualquier ampliación “será dispuesta por ley especial”. Es decir, aun cuando la provincia haya superado el umbral poblacional previsto en la Constitución, el aumento de bancas requiere una decisión legislativa concreta.

El texto constitucional señala: