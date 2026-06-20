SOCIEDAD: Causa Malvinas en la currícula educativa provincial

Ushuaia, viernes 19 de junio de 2026.- Las y los Legisladores que integran la comisión de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida Nº 7, comenzaron el debate en torno a dos proyectos de Ley que proponen incorporar contenido académico sobre la causa Malvinas en la currícula educativa de todos los niveles en la Provincia.

Se trata del proyecto de Ley presentado por la bancada de LLA (asunto Nº 191/26) y otro impulsado por el MPF (asunto Nº 225/26). En el primer encuentro, donde las y los Parlamentarios junto a integrantes del Centro de excombatientes de la Guerra de Malvinas, funcionarios del Ministerio de Educación y Herederos de la Causa Malvinas, coincidieron en la trascendencia de la capacitación en todo lo relacionado a las Islas.

El presidente de la Comisión, Federico Sciurano (FORJA), en dialogo con Prensa Legislativa, comentó que “es un tema que nos tiene a todos muy concentrados y tal es así que el Parlamento ha creado hace unos años una Comisión específica para dar tratamiento a cuestiones de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur”, destacó.

Además contó que en la Comisión, escucharon diferentes miradas de distintos referentes que se especializan en el tema desde hace tiempo. “Tendremos otras reuniones vinculadas a los proyectos de Ley y luego los legisladores definiremos cuál podría ser la redacción definitiva”, amplió Sciurano.

“Lo importante es que en todos los niveles educativos de la Provincia haya una materia vinculada al tema, teniendo en cuenta el nivel pedagógico correspondiente”, especificó.