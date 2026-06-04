Se volvió a desplomar la producción de automóviles, esta vez fue del 25,6%

La recuperación económica sin mejora del salario real se explica por un crecimiento “desigual”: sectores exportadores (energía, minería, agroindustria, servicios financieros) generan divisas y estabilidad macro, pero no trasladan ese dinamismo al empleo ni al consumo interno, donde los salarios siguen debilitados.

Como lograr la recuperación del poder adquiditivo del salario.

Estabilidad macroeconómica : baja del déficit fiscal y control de la inflación permiten mostrar indicadores positivos, aunque no se reflejen en los bolsillos.

: baja del déficit fiscal y control de la inflación permiten mostrar indicadores positivos, aunque no se reflejen en los bolsillos. Sectores exportadores : minería, petróleo, agro y servicios financieros crecen por demanda externa, pero representan apenas el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado.

: minería, petróleo, agro y servicios financieros crecen por demanda externa, pero representan apenas el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado. Inversión externa : capitales ingresan en sectores de alta productividad, pero con baja capacidad de absorción laboral.

: capitales ingresan en sectores de alta productividad, pero con baja capacidad de absorción laboral. Empleo precario : mientras se pierden 100.000 puestos registrados, crecen monotributistas y empleo no registrado, lo que debilita el poder adquisitivo.

: mientras se pierden 100.000 puestos registrados, crecen monotributistas y empleo no registrado, lo que debilita el poder adquisitivo. Inflación persistente : paritarias y sumas fijas no alcanzan a recomponer salarios; la pauta oficial se mantiene por debajo de la inflación, generando recuperaciones “esporádicas y marginales”.

Consecuencias sociales.

Consumo interno deprimido : la recuperación se concentra en exportaciones, mientras el mercado interno sigue afectado por salarios reales en retroceso.

: la recuperación se concentra en exportaciones, mientras el mercado interno sigue afectado por salarios reales en retroceso. Desigualdad creciente : sectores con acceso a dólares y exportaciones mejoran, mientras trabajadores públicos y privados pierden poder adquisitivo.

: sectores con acceso a dólares y exportaciones mejoran, mientras trabajadores públicos y privados pierden poder adquisitivo. Fragilidad laboral: el empleo formal se reduce y crecen modalidades de baja productividad, lo que erosiona la base previsional y la estabilidad social.

La recuperación sin salarios es macro pero no social: estabiliza cuentas públicas y genera divisas, pero no mejora la vida cotidiana. El riesgo es que se consolide un modelo dual, con sectores dinámicos hacia afuera y un mercado interno debilitado. Para que la recuperación sea genuina, debería combinar estabilidad macro con recomposición salarial y empleo formal.

Ninguna de estas actividades genera empleo en argentina, es todo relato.

Sector Participación en exportaciones Participación en empleo total Notas clave Minería 12% 0,5% Alta productividad, baja absorción laboral Energía (petróleo/gas) 18% 1% Genera divisas, empleo limitado y especializado Agroindustria 55% 6% Motor exportador, pero empleo concentrado en cadenas específicas Servicios financieros y TIC 8% 2% Crecen en divisas, pero con empleo calificado reducido Industria manufacturera 5% 20% Depende del mercado interno y del poder adquisitivo Comercio y servicios internos 2% 40% Altamente dependientes del salario real y el consumo

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar