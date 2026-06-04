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Se volvió a desplomar la producción de automóviles, esta vez fue del 25,6%

Por Armando Cabral

Argentina 04/06/2026.- La industria automotriz volvió a desplomarse, esta vez supero el 25% y es una señala mas del fracaso del plan económico y la apertura indiscriminada de importación de autos, en su mayoría chinos, cuyo costo es mucho mas bajo que los que se fabrican en nuestro país. La destrucción de la industria automotriz es un hecho de la realidad que ya repercute en el empleo, la producción, exportaciones y debilitamiento del sistema productivo.

La venta de autos 0 km en Argentina volvió a desplomarse en mayo 2026: se patentaron apenas 41.921 unidades, lo que implica una caída interanual del 25,6% respecto de mayo 2025 y más del 12% frente a abril. Es el peor mes del año para el sector automotor.

  • Unidades patentadas mayo 2026: 41.921
  • Variación interanual: -25,6% (vs. 56.319 en mayo 2025)
  • Variación mensual: -12,2% (vs. 47.730 en abril 2026)
  • Acumulado enero-mayo 2026: 247.187 unidades (-9,7% respecto a 2025)
Los segmentos mas afectados.
  • Autos particulares: 27.881 unidades (-26% interanual).
  • Comerciales livianos (pickups, utilitarios): 11.329 unidades (-26,7%).
  • Comerciales pesados: 1.771 unidades (-14,5%).

Los modelos más accesibles fueron los que más retrocedieron:

  • Peugeot 208: -55%
  • Fiat Cronos: -48%
  • Volkswagen Polo: -70%
  • Toyota Yaris: -77%
Ranking de marcas

Marca Unidades Variación interanual
Toyota 5.760 -38,8%
Volkswagen 4.954 -43,2%
Fiat 4.607 -38,3%
Ford 4.030 -9,2%
Chevrolet 3.438 -16,3%
Renault 2.508 -53,9%
Peugeot 2.506 -41,3%
BYD (China) 1.701 -23,1%
Porque el derrumbe

  • Altas tasas de financiación: créditos prendarios aún por encima del 80% anual.
  • Carga impositiva: más del 50% del costo de un vehículo corresponde a impuestos.
  • Inflación elevada: supera el 140% anual, reduciendo poder adquisitivo.
  • Consumo en baja: caída del 3,8% en bienes masivos en mayo.
  • Competencia de marcas chinas: mayor diversidad, pero sin compensar la retracción general.
Que pasará a futuro.

  • Se espera una recuperación gradual en el segundo semestre, condicionada a la baja de tasas de interés y a una mejora en el consumo.
  • El mercado de usados mantiene más dinamismo que el de 0 km, con precios más estables y rotación fluida.

Como se logra la recuperación sin aumentar el valor adquisitivo del salario?

La recuperación económica sin mejora del salario real se explica por un crecimiento “desigual”: sectores exportadores (energía, minería, agroindustria, servicios financieros) generan divisas y estabilidad macro, pero no trasladan ese dinamismo al empleo ni al consumo interno, donde los salarios siguen debilitados.

Como lograr la recuperación del poder adquiditivo del salario.
  • Estabilidad macroeconómica: baja del déficit fiscal y control de la inflación permiten mostrar indicadores positivos, aunque no se reflejen en los bolsillos.
  • Sectores exportadores: minería, petróleo, agro y servicios financieros crecen por demanda externa, pero representan apenas el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado.
  • Inversión externa: capitales ingresan en sectores de alta productividad, pero con baja capacidad de absorción laboral.
  • Empleo precario: mientras se pierden 100.000 puestos registrados, crecen monotributistas y empleo no registrado, lo que debilita el poder adquisitivo.
  • Inflación persistente: paritarias y sumas fijas no alcanzan a recomponer salarios; la pauta oficial se mantiene por debajo de la inflación, generando recuperaciones “esporádicas y marginales”.
Consecuencias sociales.
  • Consumo interno deprimido: la recuperación se concentra en exportaciones, mientras el mercado interno sigue afectado por salarios reales en retroceso.
  • Desigualdad creciente: sectores con acceso a dólares y exportaciones mejoran, mientras trabajadores públicos y privados pierden poder adquisitivo.
  • Fragilidad laboral: el empleo formal se reduce y crecen modalidades de baja productividad, lo que erosiona la base previsional y la estabilidad social.

La recuperación sin salarios es macro pero no social: estabiliza cuentas públicas y genera divisas, pero no mejora la vida cotidiana. El riesgo es que se consolide un modelo dual, con sectores dinámicos hacia afuera y un mercado interno debilitado. Para que la recuperación sea genuina, debería combinar estabilidad macro con recomposición salarial y empleo formal.

Ninguna de estas actividades genera empleo en argentina, es todo relato.

Sector Participación en exportaciones Participación en empleo total Notas clave
Minería 12% 0,5% Alta productividad, baja absorción laboral
Energía (petróleo/gas) 18% 1% Genera divisas, empleo limitado y especializado
Agroindustria 55% 6% Motor exportador, pero empleo concentrado en cadenas específicas
Servicios financieros y TIC 8% 2% Crecen en divisas, pero con empleo calificado reducido
Industria manufacturera 5% 20% Depende del mercado interno y del poder adquisitivo
Comercio y servicios internos 2% 40% Altamente dependientes del salario real y el consumo
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
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