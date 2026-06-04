Se volvió a desplomar la producción de automóviles, esta vez fue del 25,6%

La venta de autos 0 km en Argentina volvió a desplomarse en mayo 2026: se patentaron apenas 41.921 unidades, lo que implica una caída interanual del 25,6% respecto de mayo 2025 y más del 12% frente a abril. Es el peor mes del año para el sector automotor.
- Unidades patentadas mayo 2026: 41.921
- Variación interanual: -25,6% (vs. 56.319 en mayo 2025)
- Variación mensual: -12,2% (vs. 47.730 en abril 2026)
- Acumulado enero-mayo 2026: 247.187 unidades (-9,7% respecto a 2025)
- Autos particulares: 27.881 unidades (-26% interanual).
- Comerciales livianos (pickups, utilitarios): 11.329 unidades (-26,7%).
- Comerciales pesados: 1.771 unidades (-14,5%).
Los modelos más accesibles fueron los que más retrocedieron:
- Peugeot 208: -55%
- Fiat Cronos: -48%
- Volkswagen Polo: -70%
- Toyota Yaris: -77%
|Marca
|Unidades
|Variación interanual
|Toyota
|5.760
|-38,8%
|Volkswagen
|4.954
|-43,2%
|Fiat
|4.607
|-38,3%
|Ford
|4.030
|-9,2%
|Chevrolet
|3.438
|-16,3%
|Renault
|2.508
|-53,9%
|Peugeot
|2.506
|-41,3%
|BYD (China)
|1.701
|-23,1%
- Altas tasas de financiación: créditos prendarios aún por encima del 80% anual.
- Carga impositiva: más del 50% del costo de un vehículo corresponde a impuestos.
- Inflación elevada: supera el 140% anual, reduciendo poder adquisitivo.
- Consumo en baja: caída del 3,8% en bienes masivos en mayo.
- Competencia de marcas chinas: mayor diversidad, pero sin compensar la retracción general.
- Se espera una recuperación gradual en el segundo semestre, condicionada a la baja de tasas de interés y a una mejora en el consumo.
- El mercado de usados mantiene más dinamismo que el de 0 km, con precios más estables y rotación fluida.
Como se logra la recuperación sin aumentar el valor adquisitivo del salario?
La recuperación económica sin mejora del salario real se explica por un crecimiento “desigual”: sectores exportadores (energía, minería, agroindustria, servicios financieros) generan divisas y estabilidad macro, pero no trasladan ese dinamismo al empleo ni al consumo interno, donde los salarios siguen debilitados.
- Estabilidad macroeconómica: baja del déficit fiscal y control de la inflación permiten mostrar indicadores positivos, aunque no se reflejen en los bolsillos.
- Sectores exportadores: minería, petróleo, agro y servicios financieros crecen por demanda externa, pero representan apenas el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado.
- Inversión externa: capitales ingresan en sectores de alta productividad, pero con baja capacidad de absorción laboral.
- Empleo precario: mientras se pierden 100.000 puestos registrados, crecen monotributistas y empleo no registrado, lo que debilita el poder adquisitivo.
- Inflación persistente: paritarias y sumas fijas no alcanzan a recomponer salarios; la pauta oficial se mantiene por debajo de la inflación, generando recuperaciones “esporádicas y marginales”.
- Consumo interno deprimido: la recuperación se concentra en exportaciones, mientras el mercado interno sigue afectado por salarios reales en retroceso.
- Desigualdad creciente: sectores con acceso a dólares y exportaciones mejoran, mientras trabajadores públicos y privados pierden poder adquisitivo.
- Fragilidad laboral: el empleo formal se reduce y crecen modalidades de baja productividad, lo que erosiona la base previsional y la estabilidad social.
La recuperación sin salarios es macro pero no social: estabiliza cuentas públicas y genera divisas, pero no mejora la vida cotidiana. El riesgo es que se consolide un modelo dual, con sectores dinámicos hacia afuera y un mercado interno debilitado. Para que la recuperación sea genuina, debería combinar estabilidad macro con recomposición salarial y empleo formal.
Ninguna de estas actividades genera empleo en argentina, es todo relato.
|Sector
|Participación en exportaciones
|Participación en empleo total
|Notas clave
|Minería
|12%
|0,5%
|Alta productividad, baja absorción laboral
|Energía (petróleo/gas)
|18%
|1%
|Genera divisas, empleo limitado y especializado
|Agroindustria
|55%
|6%
|Motor exportador, pero empleo concentrado en cadenas específicas
|Servicios financieros y TIC
|8%
|2%
|Crecen en divisas, pero con empleo calificado reducido
|Industria manufacturera
|5%
|20%
|Depende del mercado interno y del poder adquisitivo
|Comercio y servicios internos
|2%
|40%
|Altamente dependientes del salario real y el consumo