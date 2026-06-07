Se viene un fuerte aumento en los celulares: qué está pasando y por qué podría durar años

El impacto será especialmente fuerte en los equipos de entrada de gama, que representan más de la mitad del mercado local. La situación genera preocupación porque llega en un contexto de consumo debilitado y después de que el Gobierno eliminara los aranceles a los celulares importados para intentar reducir los precios.
La inteligencia artificial absorbe la producción mundial de chips
El principal problema se encuentra en las memorias DRAM y NAND, componentes esenciales para smartphones, computadoras y servidores. Las primeras permiten ejecutar aplicaciones y procesos en tiempo real, mientras que las segundas determinan la capacidad de almacenamiento interno de los dispositivos.
Según explicaron las principales marcas que operan en Argentina, el valor de estas memorias aumentó entre 150% y 200% desde diciembre, debido a que los fabricantes de semiconductores están destinando gran parte de su capacidad productiva a los centros de datos utilizados para inteligencia artificial.
Qué está ocurriendo en el mercado global
- El 70% de la producción mundial de chips se destina actualmente a datacenters.
- Las memorias DRAM y NAND aumentaron entre 150% y 200% desde diciembre.
- IDC prevé que la normalización del mercado recién llegará en 2029.
- Counterpoint Research también proyecta una fuerte caída en las ventas globales de smartphones.
«En celulares de US$ 100, la memoria representaba entre 30% y 40% del costo total antes. Ahora pasó a tener un peso mayor al del valor final al consumidor: cada chip cuesta entre US$ 130 y US$ 170, más que el propio teléfono», explicaron desde una de las compañías del sector.
Los modelos económicos serán los más afectados
Las empresas señalaron que los teléfonos de gama baja sufrirán el mayor impacto porque las memorias representan una porción mucho más significativa de sus costos de fabricación. En cambio, los equipos premium podrán absorber mejor el incremento gracias al peso que tienen otros componentes más costosos, como cámaras, sensores y pantallas.
Para amortiguar el efecto, algunas compañías ya comenzaron a aplicar estrategias como priorizar modelos con menor cantidad de memoria RAM, potenciar las ventas de equipos premium, ampliar las opciones de almacenamiento externo y ofrecer mayores capacidades en la nube.
Caen las ventas y se enfría el mercado argentino
La suba de costos llega además en un momento complejo para la industria. Aunque la eliminación de aranceles e impuestos internos ayudó a contener los precios durante gran parte del año, el mercado enfrenta una marcada desaceleración del consumo.
Según datos del sector, el primer trimestre de 2026 cerró con menos de un millón de unidades vendidas, una caída interanual del 16%, convirtiéndose en uno de los peores arranques de año para la actividad. Tras las 6,2 millones de unidades comercializadas en 2025, las empresas estiman que 2026 terminará con ventas cercanas a los 5,3 millones.
Las consultoras internacionales también anticipan un escenario desafiante. IDC proyecta que las ventas mundiales de smartphones caerán 12,9% este año, mientras que Counterpoint Research estima una baja cercana al 12%. De concretarse esas previsiones, el mercado global se ubicará entre 1.100 y 1.200 millones de unidades, el nivel más bajo en más de una década.
Frente a este panorama, varias marcas que ensamblan celulares en Tierra del Fuego ya comenzaron a ajustar la producción y reducir inventarios, mientras se preparan para trasladar parte del incremento de costos a los precios finales en las próximas semanas.