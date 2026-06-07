Se viene un fuerte aumento en los celulares: qué está pasando y por qué podría durar años

los celulares subirán hasta 30% en los próximos días en la Argentina , como consecuencia de la creciente escasez de memorias y chips a nivel global, un fenómeno impulsado por el boom de lapodría extenderse hasta 2029. La industria de los teléfonos móviles se prepara para una nueva ola de aumentos. Fabricantes y distribuidores anticiparon que, como consecuencia de la creciente escasez de memorias y chips a nivel global, un fenómeno impulsado por el boom de la inteligencia artificial (IA) que, según las proyecciones del sector,

El impacto será especialmente fuerte en los equipos de entrada de gama , que representan más de la mitad del mercado local. La situación genera preocupación porque llega en un contexto de consumo debilitado y después de que el Gobierno eliminara los aranceles a los celulares importados para intentar reducir los precios.

La inteligencia artificial absorbe la producción mundial de chips

El principal problema se encuentra en las memorias DRAM y NAND, componentes esenciales para smartphones, computadoras y servidores. Las primeras permiten ejecutar aplicaciones y procesos en tiempo real, mientras que las segundas determinan la capacidad de almacenamiento interno de los dispositivos.

Según explicaron las principales marcas que operan en Argentina, el valor de estas memorias aumentó entre 150% y 200% desde diciembre , debido a que los fabricantes de semiconductores están destinando gran parte de su capacidad productiva a los centros de datos utilizados para inteligencia artificial.

Qué está ocurriendo en el mercado global

El 70% de la producción mundial de chips se destina actualmente a datacenters.

Las memorias DRAM y NAND aumentaron entre 150% y 200% desde diciembre.

IDC prevé que la normalización del mercado recién llegará en 2029.

Counterpoint Research también proyecta una fuerte caída en las ventas globales de smartphones.

«En celulares de US$ 100, la memoria representaba entre 30% y 40% del costo total antes. Ahora pasó a tener un peso mayor al del valor final al consumidor: cada chip cuesta entre US$ 130 y US$ 170, más que el propio teléfono», explicaron desde una de las compañías del sector.

Los modelos económicos serán los más afectados

Las empresas señalaron que los teléfonos de gama baja sufrirán el mayor impacto porque las memorias representan una porción mucho más significativa de sus costos de fabricación. En cambio, los equipos premium podrán absorber mejor el incremento gracias al peso que tienen otros componentes más costosos, como cámaras, sensores y pantallas.

Para amortiguar el efecto, algunas compañías ya comenzaron a aplicar estrategias como priorizar modelos con menor cantidad de memoria RAM, potenciar las ventas de equipos premium, ampliar las opciones de almacenamiento externo y ofrecer mayores capacidades en la nube.

Caen las ventas y se enfría el mercado argentino

La suba de costos llega además en un momento complejo para la industria . Aunque la eliminación de aranceles e impuestos internos ayudó a contener los precios durante gran parte del año, el mercado enfrenta una marcada desaceleración del consumo.