SE REALIZÓ UNA NUEVA CHARLA-TALLER DEL CICLO “SALUD MENTAL EN FOCO”

Rio Grande 21/06/2026.- La propuesta realizada en el marco del Programa Municipal de Salud Mental estuvo destinada a jóvenes adolescentes. Se abordó la prevención de consumos problemáticos y conductas de exceso desde una perspectiva de promoción de la salud mental.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el Centro Ambulatorio de Abordaje Integral en Consumo Problemático “Hna. Carla Riva”, dependiente de la Secretaría de Salud, junto a la Dirección de Juventudes, llevó adelante una nueva edición del ciclo “Salud Mental en Foco”.

La actividad se desarrolló en el Espacio Joven AGP y estuvo a cargo de la directora del Centro “Hna. Carla Riva”, Marcela Surano. Durante el encuentro, las y los jóvenes pudieron identificar señales de alerta en los consumos y conductas de excesos, entender cómo impactan en la salud mental, y adquirir recursos para cuidarse y pedir ayuda a tiempo.

Asimismo, se promovió la importancia de la reflexión crítica y el diálogo en torno a la salud mental, fortalecer factores protectores, autocuidado y la toma de decisiones responsables.

El ciclo “Salud Mental en Foco” forma parte de las acciones que impulsa el Programa Municipal de Salud Mental con el objetivo de acercar a la comunidad el trabajo que desarrolla el Centro “Hna. Carla Riva”, generando espacios de encuentro, escucha y prevención en distintos sectores de la ciudad.

A través de estas iniciativas, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo las políticas públicas de promoción y cuidado de la salud mental, acercando herramientas de prevención y acompañamiento a las juventudes riograndenses.