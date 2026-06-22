SE DESARROLLÓ LA PRIMERA JORNADA DE INTEGRACIÓN PROVINCIAL DEL PROGRAMA “GESTIÓN PARA EL DESARROLLO” DEL CFI

Tierra del Fuego 22/06/2026.- Desde la Agencia de Innovación Fueguina se continúa impulsando firmemente el talento local. En esta oportunidad, se llevó a cabo la primera jornada de integración provincial en el marco del programa «Gestión para el Desarrollo», una propuesta formativa impulsada por la Escuela Federal de Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

A través de esta iniciativa, un total de 19 jóvenes profesionales y técnicos de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, han sido seleccionados como becarios para transitar un programa de formación intensivo enfocado estratégicamente en las líneas de desarrollo prioritarias para el crecimiento del territorio.

En esta primera jornada de integración provincial, recorrieron diferentes sectores productivos de Río Grande y de Tolhuin, con el fin de poder conocer en profundidad, los desafíos y oportunidades que tiene cada uno de los sectores.

La recorrida inició en la ciudad de Río Grande, visitando las instalaciones de Vitalcan, BGH y Tecnomyl, continuando al día siguiente a Estancia Viamonte camino a Tolhuin, para visitar a Lenga Patagonia S.A, Experiencia Corazón de Oveja y finalizando en el Polo Creativo de Tolhuin, donde se desarrollaron los Paneles “El turismo en Río Grande y Tolhuin como motor económico de la provincia” con Stella Alazard, directora provincial de Desarrollo y Gestión, Zona Centro y Norte de INFUETUR, concluyendo con la exposición “Modernización del Estado”, por parte de la presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino.

Al respecto, Cubino destacó la relevancia de la iniciativa señalando que “estos encuentros en territorio son fundamentales para que nuestros profesionales conecten de manera directa con la realidad productiva y tecnológica de la provincia. Intercambiar visiones sobre la modernización del Estado y el desarrollo local nos permite trazar una agenda de futuro conjunta, fortaleciendo el arraigo y la innovación como pilares clave para el crecimiento de Tierra del Fuego”.

Las líneas de desarrollo en las que se capacitan y especializan los becarios fueguinos se enmarcan estrictamente en tres grandes ejes de gestión de futuro definidos para la provincia: Fortalecimiento institucional y transformación digital; Industrias culturales creativas y turismo y Cadenas de valor locales.

Al respecto, el presidente del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), Nicolás Boemo, explicó que “con el bagaje de esta experiencia en territorio, bajo la consigna de «conocer para defender», las y los becarios conformarán proyectos técnicos específicos dentro de los marcos de los tres ejes. Dichos proyectos serán defendidos formalmente en el mes de noviembre en la provincia de Buenos Aires, junto a becarios de otras provincias, coronando esta experiencia de integración y visión profundamente federal encaminada a potenciar el desarrollo local y regional de nuestro país”, concluyó Boemo.

Acompañaron parte de estas recorridas, el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita y la secretaria de Industria, Alejandra Man, con quienes se viene llevando a cabo un trabajo articulado.