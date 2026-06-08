Tierra del Fuego 08/06/2026.- La administración británica de las islas ya mandó a fabricar los pontones de acero del embarcadero, que esperan terminar a fines de 2027. Las piezas las hizo la empresa neerlandesa Damen Shipyards Group.

Rockhopper Exploration y su socia Navitas Petroleum confirmaron que el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, iniciará la extracción de crudo en el primer trimestre de 2028. La inversión supera los 2.000 millones de dólares y se enmarca en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina.

La petrolera británica Rockhopper Exploration, junto a su socia israelí Navitas Petroleum, confirmó que en 2028 comenzará la extracción de crudo del proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. Con una inversión superior a los 2.000 millones de dólares y reservas estimadas en cientos de millones de barriles, el emprendimiento se consolida como uno de los mayores desarrollos offshore del Atlántico Sur.

El gobierno argentino ha expresado su rechazo, recordando que las Islas Malvinas son territorio en disputa y que cualquier explotación unilateral constituye una violación de la soberanía nacional. Pese a ello, las empresas ya han firmado contratos clave y acordado pagos al gobierno colonial para despejar obstáculos legales.

Este avance marca un nuevo capítulo en el saqueo colonial de nuestros recursos naturales, en un contexto donde la crisis energética golpea a las provincias argentinas y la diplomacia parece insuficiente para frenar la apropiación ilegítima de hidrocarburos en el Atlántico Sur.