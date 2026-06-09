RÍO GRANDE PARTICIPÓ DEL 5º CONGRESO “POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD: PRODUCIR, TRABAJAR Y CUIDAR”

Rio Grande 09/06/2026.- El Municipio de Río Grande estuvo presente en este espacio de intercambio y construcción colectiva impulsado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. La participación permitió fortalecer vínculos institucionales y compartir las políticas públicas que Río Grande desarrolla en materia de igualdad, cuidados y fortalecimiento comunitario.

En representación del Municipio de Río Grande, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, y la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Luz Torres, participaron del 5° Congreso “Políticas para la Igualdad: Producir, Trabajar y Cuidar”, organizado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.



El encuentro reunió a referentes gubernamentales, académicos, sindicales, cooperativos y productivos de distintos puntos del país con el objetivo de generar instancias de reflexión, debate e intercambio de experiencias en torno a las políticas de igualdad y cuidado.

En este marco, las funcionarias municipales participaron de la apertura encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Asimismo, participaron de la Reunión Federal con referentas y representantes de distintas provincias. Durante el encuentro se compartieron experiencias y avances vinculados a las políticas de género y cuidados desarrolladas en cada territorio. La actividad contó con la presencia de la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y de la secretaria nacional de Cuidados de Uruguay, Susana Muñiz.

Asimismo, estuvieron presentes en los diversos foros desarrollados en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, donde se debatieron estrategias orientadas a la promoción de la igualdad, el trabajo y los cuidados.

En el marco del Congreso, las representantes de Río Grande también recorrieron los distintos stands institucionales y temáticos, a cargo de referencias municipales, provinciales y nacionales del sector empresarial, productivo, cooperativo, sindical y académico. En el lugar dialogaron con emprendedoras bonaerenses que le relataron su realidad y cómo trabajan actualmente.

Es de mencionar que dicha participación permitió visibilizar las políticas públicas que el Municipio viene desarrollando para promover la igualdad, fortalecer las redes comunitarias de cuidado y garantizar el acceso a derechos. Entre ellas, se destacan los espacios de cuidado para las infancias, los dispositivos de acompañamiento comunitario y las acciones de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género que se llevan adelante a través del Centro Integral de la Mujer (CIM), acciones de referencia en otros ámbitos del país.

Al respecto, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars destaco que “participar de este Congreso representa una valiosa oportunidad para intercambiar experiencias con referentes de todo el país, pero también constituye un reconocimiento al trabajo sostenido que viene llevando adelante la gestión del intendente Martín Pérez en Río Grande”.

En esa línea, Ybars subrayó que “las políticas de género, de cuidados y de fortalecimiento comunitario que impulsamos desde el Municipio son observadas con interés por otras jurisdicciones porque expresan una decisión política concreta: poner en el centro a las personas, ampliar derechos y construir una ciudad más justa e igualitaria”.

Por su parte, la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Luz Torres mencionó que “la invitación a este Congreso refleja el reconocimiento que existe desde otras provincias al modelo de gestión de nuestro Municipio, un modelo que se ha consolidado y que acompaña a las mujeres y a sus infancias“.