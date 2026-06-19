RÍO GRANDE IMPULSA CAPACITACIONES NÁUTICAS PARA GENERAR NUEVAS OPORTUNIDADES LABORALES

Rio Grande 19/06/2026.- A través de la Escuela Municipal de Emprendedores, el Municipio de Río Grande abre las inscripciones a un ciclo de formación en oficios orientado a fortalecer las capacidades locales en actividades vinculadas a la navegación, la seguridad náutica y el mantenimiento de embarcaciones.

Entendiendo que Río Grande es una ciudad con una profunda identidad marítima y que el mar representa una fuente de oportunidades para el desarrollo económico, productivo y laboral de Tierra del Fuego, el Municipio continúa impulsando políticas públicas que promueven la formación de vecinos y vecinas en sectores estratégicos para el presente y el futuro de la provincia.

La capacitación y la formación de recursos humanos constituyen herramientas fundamentales para acompañar el surgimiento de nuevas actividades económicas y preparar a la comunidad para los desafíos que presenta el desarrollo marítimo de Tierra del Fuego.

En este marco, se llevará adelante un Ciclo de Capacitaciones Náuticas destinado a acercar conocimientos técnicos y herramientas concretas para quienes deseen iniciarse o perfeccionarse en actividades vinculadas a la navegación y al ámbito marítimo.

La propuesta tendrá una duración de dos meses y estará compuesta por diferentes instancias formativas orientadas a brindar conocimientos teóricos y prácticos, promoviendo la inserción laboral, el fortalecimiento de emprendimientos y la generación de capacidades vinculadas al desarrollo productivo relacionado con el mar.

Las capacitaciones se desarrollarán en las instalaciones del Espacio Tecnológico Municipal, ubicado en Pellegrini 520, de acuerdo al siguiente cronograma:

– Introducción a la Navegación Segura

Inicio: 22 de junio de 2026

Día y horario: lunes de 18:00 a 20:00 horas

– Navegación Técnica con Mal Clima

Inicio: 23 de junio de 2026

Día y horario: martes de 18:00 a 20:00 horas

– Mantenimiento de Motores Náuticos de 2 y 4 Tiempos

Inicio: 24 de junio de 2026

Día y horario: miércoles de 18:00 a 20:00 horas

Esta primera etapa estará orientada a la formación teórica y técnica de los participantes. Posteriormente, se prevé avanzar en instancias prácticas vinculadas al ámbito náutico, con el objetivo de consolidar los conocimientos adquiridos y fortalecer capacidades aplicadas al desarrollo productivo del sector.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y podrán realizarse a través del Portal Ciudadano (https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/).

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo señalaron que esta propuesta forma parte de una agenda de trabajo que busca fortalecer el vínculo de Río Grande con el mar como espacio de desarrollo, producción y generación de empleo. Asimismo, destacaron que la formación de capacidades locales resulta fundamental cuando se piensa en la ampliación de la matriz productiva de la ciudad y de la provincia, promoviendo nuevos sectores con potencial de crecimiento que demandarán trabajadores capacitados y conocimientos específicos vinculados al territorio.

En este sentido, remarcaron que Río Grande viene consolidando distintas iniciativas relacionadas con la pesca artesanal, la agregación de valor a los recursos marinos y el impulso de proyectos asociados a la economía azul, entendida como una oportunidad para diversificar la economía local, generar empleo de calidad y aprovechar de manera sostenible los recursos vinculados al mar.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con la formación continua, la diversificación productiva y la construcción de una ciudad que proyecta su desarrollo hacia el mar, generando nuevas oportunidades para el trabajo, la producción y el arraigo de las futuras generaciones.