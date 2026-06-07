Restablecer pagos de jubilaciones en Tierra del Fuego, policías retirados recurrieron a change.org

Soy A. J. G., DNI 2490XXX, policía retirado territorial de la provincia de Tierra del Fuego. Durante toda mi vida activa, aporté al sistema previsional un 12% de mi sueldo a la Caja de la PFA y un 13% a la Caja de la Provincia de Tierra del Fuego, sumando un total del 25%. Tras mi retiro, continué aportando el mismo porcentaje a ambas cajas.

En julio de 2025, la Caja de Tierra del Fuego suspendió el pago de mi haber jubilatorio, lo que redujo mi ingreso en un 50%. Desde entonces, hemos estado reclamando incansablemente la restauración de un derecho adquirido. Como exservidor público que trabajó durante años en beneficio de la comunidad, no solo es imprescindible recibir estos pagos, sino que es un derecho genuino que me corresponde por ley.

La situación es insostenible no solo para mí, sino para todos los jubilados afectados por esta suspensión de pagos en la provincia de Tierra del Fuego. Hemos cumplido con nuestras obligaciones al aportar al sistema previsional; ahora es necesario que se cumpla con los compromisos asumidos hacia nosotros.

Solicitamos al gobierno y a la Caja de la Provincia de Tierra del Fuego que restablezcan inmediatamente el pago de las jubilaciones adeudadas. La falta de soluciones afecta gravemente nuestra calidad de vida y dignidad después de años de servicio y contribuciones continuas.

Esta lucha por justicia no es solo mía, sino de todos aquellos que se encuentran en la misma situación. Es crucial lograr que se respete este derecho esencial. Por favor, firmen esta petición para exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones legales y restauren el acceso a nuestros ingresos jubilatorios. Cada firma nos acerca un paso más a conseguir la justicia que merecemos. ¡Únanse a nuestro reclamo hoy mismo!