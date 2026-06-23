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Relato vs realidad: 6,9 millones de personas son informales y desocupados en Argentina.

Por Armando Cabral

Argentina 23/06/2026.- Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la informalidad laboral alcanzó al 43% de los trabajadores. Esto representa a aproximadamente 5,8 millones de personas solo en los aglomerados urbanos medidos por el organismo, Con este dato y el de los desocupados, hay mas de 6,9 millones de personas desocupados y en la informalidad.

Son 1,1 millones de personas las que están sin trabajo. Las ocupadas son el 44,8%, que equivale a 13,5 millones. que pasa con el resto de la población económicamente activa?

Buena observación. Si tomamos los datos que mencionás:

  • 44,8 % de ocupados → 13,5 millones de personas.
  • 1,1 millones de desocupados → alrededor del 3,6 % de la población total.

La población económicamente activa (PEA) incluye tanto a los ocupados como a los desocupados que buscan trabajo. En este caso, la PEA sería de unos 14,6 millones de personas.

El resto —aproximadamente el 55 % de la población total— corresponde a quienes no integran la PEA, es decir:

  • Estudiantes, jubilados o pensionados.
  • Personas dedicadas a tareas domésticas o de cuidado.
  • Quienes no buscan empleo por desánimo o falta de oportunidades.

En resumen:

  • Ocupados: 13,5 millones (44,8 %).
  • Desocupados: 1,1 millones (3,6 %).
  • Inactivos: alrededor de 15 millones (51–52 %), que no participan del mercado laboral.

Este último grupo es el que más preocupa a los analistas, porque refleja el retiro silencioso de miles de personas del mercado de trabajo, fenómeno que suele acompañar las crisis prolongadas y la pérdida de expectativas de empleo.

Teniendo en cuenta que casi el 43% están en el ámbito informal, de cuanto es la pobreza entonces? según la   Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC

Si el 43 % de los ocupados trabaja en el sector informal, eso cambia radicalmente la lectura de los indicadores sociales.

Veamos el panorama completo:

  • Población ocupada: 13,5 millones.
  • Informales: 43 % → alrededor de 5,8 millones de personas sin aportes, sin cobertura médica ni estabilidad.
  • Desocupados: 1,1 millones.
  • Total vulnerable laboralmente: más de 6,9 millones de personas (informales + desocupados).

La pobreza se mide por ingresos familiares respecto a la canasta básica total (CBT). En Argentina, los trabajadores informales suelen ganar entre 40 % y 50 % menos que los formales. Por eso, aunque estén “ocupados”, muchos no superan el umbral de pobreza.

Si cruzamos ambos datos:

  • De los 13,5 millones ocupados, al menos la mitad (6,7 millones) tiene ingresos por debajo de la CBT.
  • Sumando los desocupados, la pobreza efectiva alcanza entre el 45 % y el 48 % de la población económicamente activa.

Esto significa que tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza. El mercado laboral argentino está fragmentado:

  • Un núcleo formal reducido con estabilidad.
  • Una mayoría informal o precarizada que sobrevive con ingresos insuficientes.

La pobreza estructural se sostiene porque el empleo que crece es el de baja calidad, sin derechos ni poder adquisitivo.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

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