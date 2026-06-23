Relato vs realidad: 6,9 millones de personas son informales y desocupados en Argentina.

Buena observación. Si tomamos los datos que mencionás:

44,8 % de ocupados → 13,5 millones de personas.

→ 13,5 millones de personas. 1,1 millones de desocupados → alrededor del 3,6 % de la población total.

La población económicamente activa (PEA) incluye tanto a los ocupados como a los desocupados que buscan trabajo. En este caso, la PEA sería de unos 14,6 millones de personas.

El resto —aproximadamente el 55 % de la población total— corresponde a quienes no integran la PEA, es decir:

Estudiantes, jubilados o pensionados.

Personas dedicadas a tareas domésticas o de cuidado.

Quienes no buscan empleo por desánimo o falta de oportunidades.

En resumen:

Ocupados: 13,5 millones (44,8 %).

13,5 millones (44,8 %). Desocupados: 1,1 millones (3,6 %).

1,1 millones (3,6 %). Inactivos: alrededor de 15 millones (51–52 %), que no participan del mercado laboral.

Este último grupo es el que más preocupa a los analistas, porque refleja el retiro silencioso de miles de personas del mercado de trabajo, fenómeno que suele acompañar las crisis prolongadas y la pérdida de expectativas de empleo.

Teniendo en cuenta que casi el 43% están en el ámbito informal, de cuanto es la pobreza entonces? según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC