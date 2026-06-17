Reino Unido contempla una inversión millonaria en infraestructura militar en las Islas Malvinas

Malvinas 17/06/2026.- El Ministerio de Defensa del Reino Unido inició un proceso de consulta con el mercado para adjudicar un contrato de gestión de instalaciones y servicios de apoyo destinado a sus bases militares en el Atlántico Sur. De acuerdo a lo revelado por el medio UK Defence Journal, el acuerdo estaría valorado en aproximadamente 500 millones de libras esterlinas y abarcaría las instalaciones británicas ubicadas en las Islas Malvinas y en la Isla Ascensión, con una duración prevista de diez años y posibilidad de extensión hasta 2040.

HMS Medway en la operación desde las Islas Malvinas a Tristan da Cunha. Crédito: BFSAI

En este sentido, la iniciativa fue presentada por la Defence Infrastructure Organisation (DIO), organismo responsable de la gestión del patrimonio militar británico. Según el aviso preliminar publicado el 9 de junio, el futuro contrato incluirá tanto la gestión técnica de infraestructuras como la prestación de servicios generales indispensables para el funcionamiento cotidiano de las bases. Entre las tareas contempladas figuran el mantenimiento de edificios, redes de ingeniería, sistemas energéticos, servicios de restauración, limpieza y apoyo logístico integral.

Malvinas sigue siendo un punto estratégico para la presencia militar de Reino Unido

El proyecto pone de relieve la importancia estratégica que Reino Unido continúa otorgando a su presencia militar en el Atlántico Sur. Las Islas Malvinas albergan la Base Aérea de Monte Agradable (RAF Mount Pleasant), desde allí operan medios aéreos, unidades terrestres y capacidades de vigilancia destinadas a garantizar la defensa del archipiélago. A su vez, la Isla Ascensión, ubicada en el Atlántico central, constituye un punto logístico esencial para el tránsito de personal y equipamiento entre el Reino Unido y el Atlántico Sur.

Las autoridades británicas sostienen que el contrato busca garantizar la continuidad operativa de ambas instalaciones en un contexto marcado por los elevados costos asociados al mantenimiento de bases militares remotas. La ubicación geográfica de las Malvinas y de Ascensión implica desafíos logísticos, desde el transporte de suministros hasta la disponibilidad de personal especializado y repuestos para infraestructura crítica. La magnitud financiera del proyecto refleja precisamente la complejidad de sostener capacidades militares permanentes a miles de kilómetros del territorio continental británico.

RIFLES. Crédito: Ejército Británico

La consulta abierta por la DIO también tiene como objetivo identificar empresas con experiencia en la gestión de instalaciones en entornos aislados o de alta complejidad operativa. El organismo prevé mantener reuniones exploratorias con potenciales proveedores antes del lanzamiento formal del proceso de contratación. El procedimiento será administrado bajo el régimen especial británico para adquisiciones de defensa y seguridad, con apoyo del Crown Commercial Service.

Fuente: Escenario Mundial