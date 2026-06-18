Puerto de Ushuaia: con el recambio de defensas, avanza el plan de obras de la ANPYN

Ushuaia 18/06/2026.- La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) recibió 5 ofertas en el proceso de licitación pública para el recambio del sistema de defensas del puerto de Ushuaia. El plan de obras y el anticipo de la temporada de cruceros.

ANPYN avanzó en la licitación para el recambio de defensas del Puerto de Ushuaia, y recibió propuestas de 5 empresas constructoras para desarrollar y realizar el recambio de defensas del puerto.

El proceso licitatorio tiene como objetivo el retiro de los equipos instalados y la provisión, colocación y calibración de 75 nuevas defensas, elementos centrales en la seguridad de atraque de los buques y cruceros.

Según se informó oficialmente, se tomarán medidas para garantizar la continuidad operativa: el cronograma de trabajo evitará el desmontaje simultáneo de defensas contiguas, manteniendo siempre la disponibilidad de atraque.

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Esta planificación asegura que el recambio no genere complicaciones para el funcionamiento de la terminal, permitiendo que la próxima temporada de cruceros transcurra con normalidad.

Los trabajos serán financiados con recursos propios, derivados de la operatoria del puerto, generados por el uso eficiente de los recursos y una dotación de personal que representa un 10% del utilizado por la administración portuaria anterior.

Mientras que la temporada de cruceros 2025/2026 cerró con un total de 495 recaladas, las proyecciones oficiales para la temporada 2026/2027 anticipan un total de al menos 515 recaladas.

Además, el próximo miércoles 24 de junio se realizará la apertura de sobres correspondiente a la licitación del nuevo sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), que permitirá la actualización del equipamiento de videovigilancia existente, así como la adecuada supervisión de las distintas áreas operativas y de acceso a la terminal portuaria.

El recambio de defensas forma parte del Plan Integral de Obras del puerto, que tendrá como próximo paso la reparación y renovación completa de los sistemas de servicios críticos de la terminal. Esta intervención abarca la modernización de la red eléctrica y del sistema de provisión de agua.

El Plan Integral contempla además tareas de reparación integral en los sitios 1, 2, 3 y 5 de la terminal portuaria.

La temporada de cruceros sumará recaladas desde septiembre.

Estos trabajos incluyen la reconstrucción y el encamisado de pilotes para subsanar el desgaste físico, restablecer la capacidad de carga estructural y garantizar condiciones óptimas de seguridad para el amarre de embarcaciones comerciales durante la temporada de cruceros.

Anticipan más cruceros para la temporada 2026/2027 en el Puerto de Ushuaia

Tras completar la temporada 2025-2026, el Puerto de Ushuaia se prepara de cara al siguiente ciclo turístico, que comenzará en el mes de septiembre. ANPYN confirmó un nuevo incremento en la cantidad de cruceros que arribarán al puerto en la temporada estival.

Mientras que la temporada de cruceros 2025/2026 cerró con un total de 495 recaladas, las proyecciones oficiales para la temporada 2026/2027 ya anticipan un salto significativo, programando un total de 515 recaladas confirmadas hasta el momento.

Este incremento consolida al puerto como una de las principales puertas de entrada de turistas extranjeros al país, y ratifica la confianza de armadores y navieras en la operatoria de la ANPYN.

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La gestión portuaria estableció una reducción de costos superior al 10% para los usuarios de la terminal, en conjunto con una simplificación de los procesos administrativos y las tramitaciones operativas.

Esta adecuación tarifaria y de procedimientos se ejecuta en paralelo con el mantenimiento de la operatividad mediante una dotación de aproximadamente 30 personas, cifra que representa cerca del 10% del personal utilizado por la administración anterior.

A partir de esta readecuación técnica y la reorganización del personal, los fondos se destinan directamente a financiar el plan de obras y a reducir los costos vigentes en la terminal, expresaron desde la ANPYN.