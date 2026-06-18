Para Von der Thusen las fuerzas de seguridad provincial tienen derecho a sindicalizarse

Ushuaia, jueves 18 de junio de 2026. – La Comisión de Legislación General Nº 1, presidida por el legislador Raúl Von der Thusen (SF), desarrolló una extensa agenda de trabajo, entre cuyos puntos sobresalió el tratamiento del proyecto de Ley que crea el Consejo de Bienestar Policial y regula la sindicalización del personal de seguridad y penitenciario (asunto Nº 49/25. MPF).

Al respecto, Von der Thusen señaló: «La sindicalización es un tema complejo, pero constituye un derecho que asiste a los policías y penitenciarios en su condición de trabajadores». Asimismo, indicó que la iniciativa —impulsada por el MPF— generará un amplio debate, dado que actualmente la Ley Provincial Nº 263 impide dicha organización gremial en esas fuerzas.

Durante el encuentro, los integrantes de la Comisión acordaron convocar a diversos actores, tanto de Tierra del Fuego como especialistas del ámbito nacional. Según explicó el Presidente de la Comisión, esta medida permitirá enriquecer la redacción de la norma, al incorporar asesoramiento técnico, múltiples perspectivas y experiencias comparadas sobre la materia.

Por su parte, la legisladora María Victoria Vuoto (PJ) coincidió en la necesidad de abrir el debate y propuso articular este proyecto con el presentado por su bloque, referido al programa de prevención y abordaje integral del suicidio en las fuerzas de seguridad (asunto Nº 119/26). En consecuencia, se acordó convocar a la Comisión de Justicia y Seguridad Nº 6 para analizar ambas iniciativas en forma conjunta.

En otro orden, el legislador Von der Thusen informó que, con motivo del centenario de la Biblioteca Popular Sarmiento —que se cumplirá el próximo 8 de noviembre—trataron el asunto Nº 321/25, para instituir esa fecha como el «Día de las Bibliotecas Populares Fueguinas».

La iniciativa busca visibilizar el valioso rol que desempeñan estas instituciones en la Provincia, con especial énfasis en la biblioteca más antigua del territorio. Se prevé que autoridades de la entidad sean invitadas a próximas reuniones para exponer sus actividades.

Asimismo, el legislador Jorge Lechman (SF) puso a consideración un proyecto orientado a establecer los requisitos que deben cumplir los funcionarios designados para representar a la Provincia en ámbitos nacionales e internacionales.

Al respecto manifestó que hubo consenso en que dichos cargos requieran el acuerdo previo del Poder Legislativo. «Hemos constatado casos de funcionarios provinciales con actuación a nivel nacional que no reúnen condiciones elementales, ni siquiera el requisito de residencia en Tierra del Fuego», advirtió, y subrayó: «Es fundamental que quien nos represente fuera de la provincia tenga domicilio efectivo en nuestro territorio y conozca los intereses de los fueguinos».

Finalmente, la comisión abordó los siguientes asuntos:

Asunto 019/26 PG – Proyecto de ley que asegura el cumplimiento efectivo del artículo 84 de la Constitución Provincial.

Asunto 028/26 SF – Proyecto de ley que instituye el 12 de septiembre de cada año como «Día del Espíritu Antártico».

Asunto 158/26 FORJA; PV; PJ; SF y MPF – Proyecto de ley que declara patrimonio de Río Grande el predio ubicado en Matrícula I – A19795, Circunscripción RG, Sección A, Macizo 99, Parcela 2n.

Asunto 065/26 LLA – Proyecto de ley de adhesión provincial a las modificaciones del Régimen de Revisión Técnica Obligatoria previsto en la Ley Nacional de Tránsito Nº24.449 y su reglamentación.

Participaron de la reunión los legisladores Jorge Lechman (SF), Matías Lapadula (PG), Federico Greve (FORJA), Pablo Villegas (MPF) y Luciano Selzer (LLA), así como las legisladoras María Victoria Vuoto (PJ), Myriam Martínez (FORJA) y Gisela Dos Santos (ST), esta última en modalidad remota.