Pablo Blanco: “Nos gobiernan delincuentes que se ríen en la cara de la gente”

Rio Grande 12/06/2026.- En una entrevista radial, con Resumen Económico el exsenador Pablo Blanco expresó con dureza su indignación frente a la situación política nacional y el rol del jefe de Gabinete, Manuel Adorni a quien calificó como “delincuente” y responsabilizó al Presidente por sostenerlo en el cargo.

Blanco señaló que, tras tres meses de polémicas en torno a la declaración jurada del funcionario, el Gobierno ha demostrado complicidad y falta de transparencia. “Si el Presidente no toma la decisión de echarlo, lo que me está indicando es que es el jefe de la mafia”, afirmó.

El exsenador cuestionó además la actitud de los legisladores de distintos espacios políticos, incluidos los radicales, por no exigir explicaciones en el Congreso. “Nos toman de boludos. Se están riendo de todo un continente con el discurso de la moral y la ética”, dijo, recordando que incluso el diario El Economista recogió sus declaraciones en esos términos.

Respecto a la ley de “inocencia fiscal”, Blanco reconoció que la medida podía ser positiva para comerciantes y ciudadanos con dificultades, pero criticó que se permitiera la adhesión de funcionarios públicos y sus familiares. “Una buena intención se echó a perder”, sostuvo.

El exsenador también se mostró preocupado por el panorama político de cara a las próximas elecciones. “Entiendo la bronca de la gente con los gobiernos anteriores, pero eso no justifica lo que está pasando ahora. No vale cualquier cosa con tal de que la inflación sea 2%”, advirtió.

Finalmente, denunció la intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso, lo que consideró un grave retroceso institucional. “Mandaron a prohibir opinar a la oficina de Presupuesto. Estos son peores que los anteriores, unos inútiles que gobiernan con complacencia de otros sectores políticos”, sentenció.

Blanco cerró la entrevista con un mensaje contundente: “El fin no justifica los medios. No puede ser que los intereses provinciales o personales estén por encima de los de la gente y del espacio político que uno dice representar”.