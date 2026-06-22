Organizaciones gremiales y sociales denuncian el fin del turismo social, otro logro de Milei.

Argentina 22/06/2026.- Dirigentes sindicales y organizaciones sociales volvieron a movilizarse en defensa de la Unidad Turística Chapadmalal, en una caravana que recorrió distintos puntos de Mar del Plata y culminó frente al Municipio, para denunciar el desfinanciamiento del complejo hotelero y el avance hacia lo que consideran el «fin del turismo social» en Argentina.

Ezequiel Navarro, secretario general de la CTA Autónoma local y adjunto de ATE, sostuvo que el Gobierno nacional desfinanció el predio «desde el día uno» y recordó que los hoteles de Chapadmalal y Embalse fueron creados para garantizar el acceso al mar a jubilados, jóvenes y familias de todo el país mediante convenios con las provincias.

El dirigente denunció que la última programación turística fue la de la temporada 2023-2024 —heredada de la gestión anterior— y que desde entonces no hubo continuidad: los hoteles fueron desfinanciados, las obras paralizadas y hace semanas 58 trabajadores fueron pasados a disponibilidad.

Además, cuestionó la postura del intendente local, al que acusó de «doble discurso» por reclamar la administración de Punta Mogotes mientras no defiende el patrimonio de Chapadmalal, y advirtió que podría haber intereses privados detrás de una eventual licitación del predio.

Por su parte, José Luis Rocha, secretario general de la CGT Regional Mar del Plata, advirtió que las protestas serán cada vez más frecuentes ante el deterioro económico y social. El dirigente defendió la movilización como herramienta legítima y rechazó el desmantelamiento de «emblemas históricos» como el hotel de Chapadmalal, el PAMI y la ANSES.

Rocha también alertó sobre el cierre de más de 40 locales comerciales y hoteleros en la ciudad, que afectan a más de 400 trabajadores, y reclamó una posición más firme del gobierno municipal en defensa de la Zona Fría y de los intereses de los marplatenses.

La movilización volvió a poner en el centro del debate el futuro de un complejo considerado símbolo del turismo social argentino, mientras los sindicatos denuncian un proceso de vaciamiento y privatización y los trabajadores exigen garantías laborales y la preservación de un patrimonio que, aseguran, forma parte de la identidad y la memoria colectiva del país.

(InfoGEI)