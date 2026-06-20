Nicolas Peloli Ushuaia: polémica por el relleno sanitario, el puerto y la coparticipación

Ushuaia 20/06/2026.- El concejal fue consultado por Resumen Económico, sobre distintos temas que hoy generan debate en la ciudad de Ushuaia: el estado del relleno sanitario, la administración del puerto y el vínculo institucional entre el municipio y la provincia.

Informe nacional y polémica por el relleno sanitario

El edil respondió al revuelo generado por un informe nacional sobre el relleno sanitario de Ushuaia. Señaló que las imágenes difundidas no corresponden al espacio del relleno, sino al sector del chatarral donde se compacta la chatarra. “El relleno sanitario tiene varios años de vida útil, se ha trabajado muy bien. Si habrá que mejorar el cerco o hablar con la empresa prestataria, habrá que hacerlo, pero es un sistema evaluado por profesionales”, afirmó. Recordó que existió un proyecto para construir un relleno sanitario conjunto entre las tres ciudades, cercano a Tolhuin, que se suspendió cuando cambiaron las autoridades nacionales y se bajaron los fondos.

El concejal destacó las experiencias locales de separación de residuos en origen, como las pruebas piloto en los barrios Malvinas y Casas del Sur, y el trabajo de programas ambientales con composteras y reciclado. “Es perfectible, pero hay un trabajo serio, con gente que sabe y que está trabajando”, subrayó. Acusó al informe de ser “malintencionado” y financiado por algún sector, recordando que se intentó vincular el tema con el hantavirus, pese a que en Ushuaia no existen los roedores portadores de ese virus. “Lo que mostraron no es el relleno sanitario propiamente dicho, sino el lugar donde se lleva la chatarra para compactar”, aclaró.

Administración del puerto y fondos nacionales

Consultado sobre el anuncio de más de 500 recaladas para la temporada 2026-2027 en el puerto de Ushuaia, el concejal advirtió que los fondos por tasas portuarias serían absorbidos por Nación. “Más allá de que el puerto esté en Ushuaia, no es jurisdicción nuestra. Desde el Concejo Deliberante acompañamos un repudio por esta intervención. La política portuaria tiene que manejarse aquí, no a 3.200 kilómetros”, sostuvo. Reconoció que el puerto es vital para la ciudad tanto en lo turístico como en lo comercial, y reclamó claridad en la administración. “Ojalá que ese dinero quede en la provincia, porque también deja recursos a las empresas y contratistas locales”, expresó.

Coparticipación y relación institucional

Finalmente, se refirió al acercamiento entre la Municipalidad de Ushuaia y el gobierno provincial por la ley de goteo de coparticipación. “Institucionalmente tenemos que seguir trabajando. El gobernador Melella y el intendente Vuoto deben llevar adelante el diálogo. Nosotros hicimos todos los diálogos posibles hasta que no se dio y realizamos una marcha. Creo que de eso se puede volver, siempre pensando en dar beneficios a los vecinos”, señaló. El concejal remarcó que la prioridad es defender los fondos, las obras y el trabajo para la ciudad. “Siempre nos van a encontrar defendiendo lo que es Ushuaia”, concluyó.

Fuente:Resumen Económico, Radio Provincia