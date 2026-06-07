Muerte de uruguaya y guía en Ushuaia: autopsia preliminar indica graves heridas en cabeza

Cuatro días después de la trágica muerte de Abril Melina Marino Pereira, una joven de Maldonado que había viajado a Ushuaia, y de su guía, Emiliano Feidas, en el glaciar Vinciguerra, la Justicia obtuvo los resultados de la autopsia preliminar.

Según informó Clarín, los jóvenes murieron por las graves heridas que sufrieron, sobre todo en sus cabezas, después de caer por una escarpada ladera de unos 50 metros, mientras escalaban la cumbre más alta de Tierra del Fuego.

La turista uruguaya tenía 25 años, mientras que Feidas tenía 33. Los jóvenes habían comenzado la expedición el pasado lunes 1° de junio; usaron la modalidad de encordada, la más segura para este tipo de excursiones.

La investigación sobre el paradero de los fallecidos comenzó después de que la madre del guía alertara de que no habían vuelto de la expedición, que tendría que haber durado al menos ocho horas. Así, la Policía encontró los cuerpos de los fallecidos en una zona de difícil acceso, lo cual complicó el rescate.

Los estudios forenses señalaron que Marino y Feidas sufrieron “graves traumatismos encefalocraneales y múltiples lesiones compatibles con un fuerte impacto”. Los cuerpos fueron encontrados en un desnivel de 50 metros.

Según informaron medios argentinos, las tareas —que duraron varias horas— demandaron la participación de más de 30 personas, entre efectivos de Gendarmería, Defensa Civil, la Comisión de Auxilio de Ushuaia y otros equipos especializados en rescate de montaña. También se utilizó un helicóptero para completar el traslado de los cuerpos desde la zona de alta montaña.

En imágenes difundidas por Infobae se puede observar a los rescatistas mientras esperan que el helicóptero descienda. Dicho medio también compartió fotos de cómo utilizaron un equipo especial para trasladar los cuerpos hacia un sector seguro para luego llevarlos por aire.

La muerte de ambos jóvenes conmocionó tanto en Uruguay como en Argentina. Tal como informáramos, Abril trabajaba en un restaurante en Punta del Este y era una persona querida por todos quienes la conocían.

“Era parte de mi familia. Mi madre la quería muchísimo. Era una persona que se proponía algo y, cuando lo tenía encaminado, recién te lo contaba. Si tenía una meta, la lograba«, recordó Florencia Acosta, compañera de la joven, en declaraciones al noticiero Telemundo.

Durante los últimos días, la joven había compartido con sus amigas los detalles del viaje que realizaba por el sur argentino. Según relataron, había quedado fascinada con Ushuaia y decidió regresar a la ciudad para concretar una excursión que no había podido realizar debido a las condiciones climáticas.

Sin embargo, Abril no quiso regresar a casa sin cumplir su meta y llevó adelante un nuevo intento sin saber que la esperaba la peor suerte.

“Se había enamorado de Ushuaia. No había podido subir esa montaña por el clima y tuvo que elegir entre seguir viaje o volver para intentarlo de nuevo. Decidió volver”, contó Florencia. “Era una persona increíble. Te ayudaba, aunque te hubiera conocido el día anterior. Siempre encontraba la forma de alegrarte», expresó Florencia.

Fuente: Montevideo.com.uy