MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA: brote sospechoso de triquinosis en la ciudad de Ushuaia.

Ushuaia 03/06/2026.- El Ministerio de Salud de la Provincia informa que se encuentra en investigación un brote sospechoso de triquinosis en la ciudad de Ushuaia.

Hasta el momento se identificaron ocho personas con sintomatología compatible con la enfermedad, correspondientes a seis adultos y dos niños, todos vinculados a un mismo evento familiar. Los pacientes evolucionan favorablemente y reciben tratamiento de manera ambulatoria. Asimismo, todas las personas relacionadas con el evento sospechoso recibieron la correspondiente indicación terapéutica y seguimiento sanitario.

La confirmación etiológica de los casos continúa en estudio y resta la obtención de los resultados de laboratorio que permitan determinar con precisión el diagnóstico.

Desde la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Registro y Control de Alimentos de la Zona Sur se lleva adelante la investigación epidemiológica correspondiente para identificar el origen del evento. Hasta el momento no ha sido posible determinar la fuente precisa de contagio ni obtener muestras de los alimentos sospechosos para su análisis.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud recuerda a la comunidad la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar la triquinosis, una enfermedad parasitaria que se transmite por el consumo de carne de cerdo o productos derivados contaminados que no hayan sido correctamente elaborados o cocidos.

Entre las principales recomendaciones se destaca cocinar completamente la carne de cerdo y sus derivados hasta que desaparezca el color rosado y deje de desprender jugos, asegurando una temperatura interna mínima de 71 grados durante al menos un minuto.

Asimismo, se recuerda que salar, secar o ahumar la carne no elimina el parásito causante de la enfermedad. Por este motivo, es fundamental adquirir chacinados y embutidos, como jamón, panceta, longaniza y chorizos, únicamente en comercios habilitados y verificar que los productos cuenten con rótulo identificatorio, incluyendo marca, lote, fecha de elaboración y vencimiento, así como los registros correspondientes del establecimiento elaborador.

Finalmente, se recomienda evitar la compra y el consumo de alimentos elaborados de manera informal o sin controles sanitarios, ya que representan un riesgo para la salud.

El Ministerio de Salud continuará monitoreando la situación e informará oportunamente cualquier novedad vinculada a la investigación.